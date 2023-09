"Păi, ce, ai murit? Văd că ești în picioare" | Noi dezvăluiri de la interlopul care i-a făcut plângere lui Pescobar, după toxiinfecție

Un cunoscut interlop, care susţine că a făcut toxiinfecție alimentară după ce a mâncat la unul din restaurantele lui Pescobar, face noi declarații. Acesta este hotărât să-l dea în judecată pe omul de afaceri. Iată de ce!

Sursa foto: Captură video Facebook &Youtube

Reamintim că în urma unor nereguli grave, mai multe restaurante deținute de Paul Nicolau zis "Pescobar", au fost închise de ANPC. Vorbim despre restaurantele "Taverna racilor", din Herăstrău, Bucureşti, Snagov şi Timișoara.

De altfel, ANPC a anunţat că toate locațiile în care acesta funcționează vor fi controlate, demers catalogat de Pescobar ca fiind "o execuție în direct".

În acest context, problemele lui Pescobar sunt departe de a lua sfârşit, mai ales după ce omul de afaceri a intrat în vizorul unui cunoscut interlop hotărât să îşi ceară dreptatea în instanţă.

Este vorba despre interlopul Nelson Mondialul care a declarat că i-a făcut plângere lui Pescobar, după ce a mâncat la restaurantul lui și a făcut toxiinfecție alimentară.

"Eu i-am făcut reclamație. Eu i-am închis restaurantele. Acum cinci luni, în luna mai, am făcut reclamație să se rezolve situația”, a spus Nelson Mondialul.

Subiectul a devenit de interes aşa că intelopul a venit cu noi dezvăluiri, fiind hotărât să meargă mai departe cu acțiunea de judecată împotriva lui Pescobar.

Mai exact, Nelson Mondialul îl acuză pe Pescobar că are un tupeu fantastic şi este decis să nu-l ierte niciodată pentru experiența pe care a trăit-o la unul din restaurantele lui din Braşov.

"Pescobar, ăsta, e un țăran. Îl voi da în judecată. De două ori am fost la el(...) După o săptămână am scăpat de probleme. Am vrut să vin la București și să-l trântesc", a povestit Nelson Mondialul în exclusivitate pentru cancan.ro.

Mai mult acesta a dat mai multe detalii despre momentul în care a sesizat că a făcut toxiinfecție:

"Am mâncat scoici și picioare de broască în ou. Asta a fost seara. Dimineața mi-a fost un rău teribil. (...) nu puteam sta în picioare. Am ajuns la Brașov, la hotel, iar recepționerul, când m-a văzut, a rămas șocat. Eram alb, zici că am consumat toate cele. A vrut să cheme salvarea”, a mai spus Nelson Mondialul sursei citate, subliniind că în acel moment a ales să nu meargă la spital speriat fiind de "spălaturi şi injecţii".

"Pentru simplul motiv că bagă un furtun să facă spălături și injecții mi-a fost frică și am zis că îmi revin eu. Atunci pot să nu am ciudă pe această locație", a mai spus Nelson Mondialul, citat de stiridecluj.ro

Interlopul clujean spune că își va căuta dreptatea în instanță şi va găsi o cale să dovedească cum au stat lucrurile în luna mai 2023 atunci când a făcut toxiinfecție alimentară, chiar dacă nu a fost la spital.

Mai mult acesta spune că are şi declaraţiile unor prieteni care la fel s-ar fi simțit rău după ce au mâncat la restaurantele lui Pescobar.

"Este un țărănoi și un gunoi. La UNTOLD s-a întâlnit un prieten cu el și acesta i-a reproșat că i-a fost rău după ce a mâncat la el. Și ghici ce spune țărănoiul: ‘Păi, ce, ai murit? Văd că ești în picioare!’. Pe gunoiul ăsta nu-l voi ierta niciodată. Are un tupeu fantastic", a mai spus interlopul Nelson Mondialul surselor citate.

Între timp, Pescobar a plecat pentru rugăciune, liniște și pace la Muntele Athos.

"Plec la Athos ca să mă liniștesc un pic din tot taifunul ăsta creat împotriva mea şi a afacerii mele. Mă duc frumos să așezăm gândurile, liniște că până la urmă asta contează puterea lui Dumnezeu şi noi sănătoși să fim. În rest stres zero şi dăm înainte! O să pun un acatist şi pentru ei şi pentru noi ca să fie pace şi lumină pentru toată lumea. Nu e problemă", a transmis Paul Nicolau zis "Pescobar" din aeroport, într-o postare pe Facebook.