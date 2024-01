ÎPS Teodosie, reacţie în dosarul DNA: "Sunt supărat pe Diavol, nu pe anchetatori"

"Nu sunt supărat pe anchetatori, ci pe Diavol", spune Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, care în pragul bobotezei a fost audiat în dosarul DNA pentru acuzația de cumpărare de influență.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost audiat în dosarul DNA pentru acuzația de cumpărare de influență, dosar deschis după ce a promis un comision de 20% celui care, la schimb, avea să-l ajute cu obținerea unei finanțări de 800.000 lei pentru arhiepiscopia pe care o conduce.

"Cum să fiu supărat pe cineva. E imposibil! Nici nu pot să fiu supărat. Pe Satană sunt supărat. Doar pe Satană. Sunt supărat și trebuie să fim toții. El mereu ne minte, ne încurcă și ne împiedică. De aceea, pe Diavol trebuie să fim suparăți. Nu am nicio treabă cu cei care mă anchetează. Nici nu au ce să ancheteze", a spus IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

Cine este denunțătorul lui ÎPS Teodosie în dosarul DNA

Întrebată dacă procurorii ar mai avea şi alte probe la dosarul DNA, Carmina Pricopie, jurnalist de investigație Antena 3 CNN

"Trebuie să facem distincție între ancheta jurnalistică a colegilor de la Recorder și ancheta penală. În urma acestui material, procurorii DNA s-au sesizat și ieri ne-au anunțat că l-au pus sub acuzare pe Înalt Prea Sfințitul Teodosie. Nu am înțeles din acel comunicat decât că acuzațiile care i se aduc sunt cele prezentate în materialul de la Recorder. Nu am văzut în această perioadă, din iulie până la începutul lui decembrie, nicio altă acțiune a DNA, niciun flagrant, niciun alt caz care să întărească acțiunea jurnalistică.

Am văzut doar acel comunicat, care este practic rezumatul materialului prezentat în vară de jurnaliștii de la Recorder. Sper ca procurorii DNA în dosarul pe care îl au să aibă probe dincolo de ancheta jurnalistică, pentru că în ancheta jurnalistică am văzut doar un schimb de replici.

Nu știm ce s-a întâmplat mai departe, nu știm ce a fost în spatele acestei anchete. Vedem, denunțătorul este destul de provocator și observăm că nu este singura sa acțiune. Este o persoană controversată care a mai avut neînțelegeri cu alți arhierei din zona Bacăului. Vorbim, în cazul acestui denunțător, ori vorbim despre o persoană persecutată mai bine de 20 de ani de mare parte din Biserica Română, ori vorbim despre o persoană îndoielnică. Adică lucrurile sunt un pic complicate dincolo de acest comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, pentru că ÎPS Teodosie este la al 4-lea dosar penal.

Ce s-a întâmplat cu celelalte trei? Unul dintre ele, în care s-a început urmărirea penală, a și fost clasat, un altul a fost trimis în judecată și de acolo a fost întors din cameră preliminară. Judecătorii au considerat că nu este ok și l-au trimis înapoi la DNA, iar cel de-al treilea a fost achitat pentru că fapta nu există.

Cam asta este istoria afacerilor judiciare a ÎPS Teodosie cu Direcția Națională Anticorupție. Dincolo de toate astea, să nu uităm că a fost o prezență bisericească foarte vocală în pandemie, timp în care s-a făcut niște achiziții cu foarte multe semne de întrebare.

Să nu uităm despre achiziția de BMW-uri de la Poliția Română, dosar care s-a clasat, o achiziție despre care toată lumea vorbea că este cu dedicație. N-a fost nicio problemă. N-a fost nicio cumpărare de influență, nu a fost nicio infracțiune de corupție.Acest dosar a fost clasat tot de către Direcția Națională Anticorupție", a spus Carmina Pricopie, jurnalist de investigații Antena 3 CNN.