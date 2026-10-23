Călin Georgescu a fost adus încătușat la Curtea de Apel București. Cine sunt cei doi judecători care vor decide dacă rămâne în arest

Călin Georgescu a fost adus la Curtea de Apel București încătușat, fiind înconjurat de jandarmi. FOTO: Antena 3 CNN

Curtea de Apel București decide, vineri, dacă fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, va ieși din arest. El a fost adus la instanță, încătușat, fiind înconjurat de jandarmi. În fața Curții de Apel s-au adunat susținători, iar Jandarmeria a luat măsuri de siguranță.

UPDATE 9.40. Ședința de judecată s-a încheiat. Judecătorii au rămas în pronunțare.

Știrea inițială

Călin Georgescu a fost adus cu duba de jandarmi puțin înainte de ora 9.00.

FOTO: Antena 3 CNN

În data de 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT. În aceste condiții, măsura arestării preventive rămâne în vigoare până când Curtea de Apel București va soluționa contestația.

FOTO: Antena 3 CNN

Contestația DIICOT este judecată la Curtea de Apel București de doi magistrați. Președintele completului este Cristian Dumitru, care a activat la mai multe instanțe din țară. Al doilea judecător, Daniela Manolache, a activat în Argeș, ialomița, Judecătoria Sectorului 5 din București, iar acum e magistrat la Curtea de Apel București.

În esenţă, judecătorul care a decis arestul la domiciliu a invocat „circumstanţele personale” favorabile ale lui Georgescu, şi anume că nu are antecedente penale, este integrat în societate, are un domiciliu stabil, este căsătorit, are doi copii minori, iar buna desfăşurare a procesului penal în perioada următoare nu va fi afectată prin plasarea lui în arest la domiciliu.De asemenea, magistratul aprecia că Georgescu şi-a respectat obligaţiile cât timp s-a aflat sub control judiciar, iar după ce nu a mai avut această măsură şi a părăsit ţara, a revenit ulterior şi a dat curs chemărilor organelor judiciare.

DIICOT a pus sechestru pe conturile bancare ale fostului candidat la prezidențiale. Măsura a fost luată în dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Totodată, procurorii DIICOT au pus sub sechestru casa din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu în dosarul în care acesta este acuzat de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.