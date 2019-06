Luju.ro: Procurorul pensionat forțat de CSM lucra chiar la un dosar al unui membru al Consiliului

Foto: Lumea Justiției

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii i-a facut vant miercuri, 12 iunie 2019, procuroarei Puiu Zarafina din Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Concret, procurorii din CSM au refuzat sa ii acorde avizul pentru a ramane in functie si dupa implinirea varstei de 65 de ani, desi aceasta este o practica uzitata in sistem. Refuzul CSM a venit in momentul in care procuroarea Puiu Zarafina lucra la dosarul sefului DNA Constanta Andrei Bodean, pe care tocmai il facuse suspect, astfel ca s-a speculat ca mutarea CSM a avut ca scop tocmai ingreunarea acestei cauze si protejarea implicita a lui Bodean.

Ei bine, exista si alte personaje care se bucura de plecarea procuroarei Puiu Zarafina din SIIJ. Unul dintre ele este chiar un membru CSM pe care Puiu Zarafina il ancheta. Este vorba despre procurorul Cristian Mihai Ban, membru in Sectia pentru procuror a CSM, adica structura care a pus punct prezentei lui Puiu Zarafina la SII.

