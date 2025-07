Volodimir Zelenski, după o noapte „brutală” la Kiev: „Rusia nu are nicio intenţie de a pune capăt războiului şi terorii”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat vineri atacul rus „deliberat masiv şi cinic” asupra capitalei Kiev şi a altor regiuni ale Ucrainei, soldat cu cel puţin 23 de răniţi. Șeful de stat ucrainean şi-a îndemnat aliaţii să exercite presiuni la scară largă, aceasta fiind singura soluţie posibilă în faţa poziţiei distructive a Moscovei, informează EFE, potrivit Agerpres.

Volodimir Zelenski a spus că, la Kiev, noaptea de joi spre vineri a fost una „brutală și de insomnie”. Orașul a fost sub asediul bombardamentelor rusești.



„Acesta a fost unul dintre cele mai ample atacuri aeriene, deliberat masiv şi cinic.

Încă o dată, Rusia demonstrează că nu are nicio intenţie de a pune capăt războiului şi terorii. Abia în jurul orei 9 dimineaţa a fost ridicată alerta de raid aerian din Kiev”, a scris Președintele Ucrainei, adăugând că eforturile de stingere a incendiilor şi de îndepărtare a molozului sunt în curs de desfăşurare în urma acestui ultim atac rus.

Firefighting efforts and debris removal are still ongoing after another Russian strike. This was one of the most large-scale air attacks – deliberately massive and cynical. In total, 550 targets were launched, including at least 330 Russian-Iranian “shaheds”, along with missiles,… pic.twitter.com/vnn31oST0z