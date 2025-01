Un polițist-proxenet și un altul care a luat mită niște sticle de vin au fost trimiși de judecători la bibliotecă

Polițiștii au fost trimiși să facă muncă voluntară la biblioteca din Deva. Sursa foto: Getty Images

Un polițist din Hunedoara, acuzat că avea patru bordeluri în Deva, a primit trei ani cu suspendare pentru proxenetism și a fost trimis să facă muncă voluntară timp de 60 de zile. A avut de ales între Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” din Deva și Primăria municipiului Deva.

În primă instanță, în data de 7 noiembrie 2022, Claudiu Leontin Delie a fost condamnat la patru ani și patru luni de închisoare cu executare pentru proxenetism și pentru fals în declarații.

La Curtea de Apel Alba, după încă doi ani de la trimiterea în judecată, polițistul a primit o pedeapsă mai mică, cu suspendare.

„Reduce pedeapsa aplicată inculpatului DELIE CLAUDIU LEONTIN pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism (...) de la 3 ani și 6 luni închisoare la pedeapsa de 3 ani închisoare. În temeiul art. 91 alin. 1 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data pronunțării prezentei decizii. (...)

În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara – Deva, sau în cadrul Primăriei Municipiului Deva”, se arată în soluția dată de magistrații Curții de Apel Alba-Iulia în data de 20 noiembrie 2024.

În aceeași zi, agentul de poliție a fost concediat.

„Din cercetări s-a stabilit că acesta (Delie Claudiu Leontin – n.r.), beneficiind de sprijinul unei persoane fără calitate specială și utilizând metoda `loverboy`,a racolat mai multe tinere pe care, ulterior, le-a determinat să se prostitueze”, preciza Direcția Generală Anticorupție în 11 martie 2020.

În interceptările depuse la dosar se arată că fostul polițist plănuia „să-și ia Porsche la vară” din banii pe care una dintre fetele pe care le obliga să se prostitueze urma să îi facă.

Vinul acru care l-a lăsat fără serviciu

La două zile distanță, un alt polițist din județul Hunedoara a rămas fără loc de muncă, după o soluție dată de judecătorii Curții de Apel Alba Iulia. Și el a fost trimis la bibliotecă pentru muncă voluntară.

Florin Marian Mitar a fost acuzat că a luat mită de Paști două cutii cu sticle de vin și că, fiind ofițer la Arme și Explozibili, îi îndruma pe oamenii care voiau să își ia permis de port-armă să își susțină examenul psihologic la cabinetul iubitei lui.

În fața judecătorilor, Florin Marian Mitar a recunoscut că a primit vinul, dar susține că nu era cu titlu de mită. Și nici nu era bun.

„Da, le-am primit (sticlele de vin – n.r.), dar oricum nu este un vin bun, este foarte acru”, se arată în motivarea instanței, care a stabilit că bărbatul trebuie să primească pentru faptele sale doi ani de închisoare cu suspendare și trebuie să execute 60 de zile de muncă în folosul comunității: la primărie sau la aceeași bibliotecă unde se va duce și Delie.

”Am rămas fără serviciu după 27 de ani. Mi-e și rușine. Nu mi-a venit să cred când am aflat decizia judecătorilor. Problema este de pură interpretare acolo și de un prejudiciu care să fi fost creat unei persoane fizice sau juridice. Ori IPJ Hunedoara a trimis două adrese prin care a precizat că nu a fost prejudiciat în niciun fel. Eu am avut încredere în instanțele de judecată. Acum am făcut contestație în anulare, am termen în data de 14 ianuarie. Dar este rar întâlnit la instanțele din România ca cea de fond să dea achitare, iar a doua să dea condamnare. Căutați și veți vedea că sunt foarte puține asemenea hotărâri”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, Florin Marian Mitar.

IPJ Hunedoara nu a răspuns solicitării trimise de Antena 3 CNN, pe motiv că „e vacanța bugetarilor”.