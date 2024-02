Marea suferință a Lidiei Fecioru. Și acum îi dau lacrimile: "Nu am vrut ca și copiii mei să treacă prin asta"

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru are o mare suferință legată de familie şi, cu ochii în lacrimi, a povestit că nu a vrut ca şi copiii ei să treacă prin acest lucru.

Sursa foto: Facebook | Lidia Fecioru

Lidia Fecioru este mereu zâmbitoare în aparițiile sale și transmite o energie pozitivă ori de câte ori are ocazia. Însă, bioenergoterapeutul are o durere mare în suflet. Aceasta a afirmat că nu i-a spus mamei sale "te iubesc", în timp ce se afla în viață.

După moartea sa, Lidia Fecioru a descoperit un jurnal în care mama ei își mărturisea durerea sufletească, în special, menționa faptul că nu a avut parte de iubire din partea copiilor ei.

"N-am știut niciodată cât de tare m-a iubit atunci, decât după ce a decedat. În acea perioadă aveam cabinet. Făceam naveta la Sibiu, la Mediaș. Ea, săraca, mă suna măcar să mă audă. Eu am angajat o femeie care avea grijă de ea, în apartamentul surorii mai mari. Nu ducea lipsă de nimic.

Eu răspundeam la telefon și spuneam: Da, mamă, zi. De ce ai nevoie? Eu am treabă. Iar ea spunea: n-am nevoie de nimic. Am nevoie de iubirea copiilor și nu o am. Chestia asta este o traumă mai mare decât că m-a bătut că am plecat de la nuntă, că m-a legat de gard", a spus Lidia Fecioru.

Lidia regretă faptul că nu a învățat-o pe mama sa să îmbrățișeze. Totuși, pe copiii săi îi ține aproape și îi îmbrățișează pentru a nu trece prin aceeași suferință ca și ea.

"Atunci când a decedat (nr. mama sa) eu am mers, cu mașina, în urma mașinii care a preluat-o de acasă, plângând. Atunci se derula toată viața mea în fața ochilor, ca un film. Îmi pare rău că nu i-am dăruit mai mult.

Îmi pare rău că nu am învățat-o să îmbrățișeze. Mi se părea ridicol să e îmbrățișăm mama și acum îi învăț pe copiii mei și eu îi strâng în brațe. Că vreau să se păstreze această legătură. Să se păstreze. Să nu aibă suferința asta. Cuvântul este cel care vindecă și cel care omoară", a spus Lidia Fecioru.