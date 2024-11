„Avem o specie de copac de acum 409 ani!”: Bulevardul din București unde poate fi admirat „arborele de gumă” în culorile toamnei

„Avem o specie de copac de acum 409 ani! Liquidambar sau Arborele de gumă, cum mai este denumit, apare menționat pentru prima dată într-o lucrare a naturalistului spaniol Francisco Hernández, publicată postum, în 1615. Descria specia ca pe un copac mare, care produce o gumă parfumată, asemănătoare chihlimbarului lichid.

Specia însă, a fost introdusă în Europa, abia în 1681, de către John Banister, colecționarul misionar trimis de episcopul Compton, care a plantat-o în grădinile palatului de la Fulham din Londra, Anglia, unde a impresionat prin versatilitatea si frumusetea lui.

Arborele este recunoscut pentru combinația spectaculoasă dintre frunzele sale în formă de stea cu cinci colțuri

(asemănătoare cu frunzele de arțar) și fructele tari, cu țepi.

La plantare este de un verde strălucitor, ca mai apoi să capate o culoare magnifică, de toamnă, care se transforma treptat-treptat, în nuanțe de auriu, portocaliu, roșu aprins până la violet-bordeau.

Florile sunt mici, de culoare galben-pal reunite în buchete ce devin fructe rotunde de aproximativ 3cm, de culoare brună la maturitate, care atârna pe ramuri până primăvara.

Poate ajunge la o înălțime de peste 10 metri, iar perioada de inflorire este în lunile iunie și iulie. Se dezvoltă bine atât în zonele cu semi-umbră, cât și în cele cu soare. Preferă solurile bine drenate, acide, umede și argiloase și are marele merit de a rezista la ger. Astfel că, în toamnă, cu precădere, ajunge să ofere un adevărat spectacol de culori. Tocmai de aceea, este cultivat ca arbore de decor pentru grădini, parcuri, spații verzi.

Îl regăsim și în amenjările noastre peisagistice, pentru că ne dorim să ne bucurăm cât mai mult de buchetul de nuanțe pe care ni-l oferă.

Iar de acum, îl putem admira și de pe Valea Largă, primul bulevard construit în București, de la zero, în ultimii 35 de ani. O zonă complet transformată într-una funcționala, modernă, civilizată, care să ofere comunității un plus de confort, iar sectorului în care locuim, o imagine fresh, reconfortantă. Pe Valea Largă am plantat peste 1.000 de arbori.”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 6.