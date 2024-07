Detalii şocante ale crimei de la Vaslui. Bărbatul ucis şi băgat într-un geamantan a fost prins de criminal cu iubita sa

Zoro Marian Buzatu, suspectul în cazul crimei din Vaslui. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Anchetatorii au dezlegat misterul cadavrului din geamantan. Victima, un bărbat din judeţul Bacău, venise la Pungeşti, în Vaslui, ca să se însoare. Cunoscuse o fată pe o reţea de socializare şi voia s-o ia acasă. Doar că ispita avea deja un iubit. Acesta din urmă i-ar fi prins pe amândoi dezbrăcaţi în pat şi l-a atacat pe rival. Ca să scape de cadavru, l-a băgat într-un geamantan şi l-a aruncat la marginea satului. Împreună cu iubita, cu care a şi fugit în Braşov după crimă. Au fost prinşi amândoi, însă doar pentru tânărul de 32 de ani s-a cerut şi s-a şi admis arestarea preventivă.

„A intrat în casă, mi-a luat prima femeie, a dus-o la produs", spune Zoro.

Zoro Marian Buzatu are 32 de ani şi susţine că bărbatul din geamantan i-a distrus viaţa.

"Acum l-am prins tot în casă, viola femeia mea în casă şi eu nu mai puteam să fac nimic. A sărit la mine cu cuţitul. El era dezbrăcat şi se culca cu ea", a mai spus el.

Zoro este recidivist şi principalul suspect în cazul cadavrului din geamantan, aruncat la marginea localităţii vasluiene Pungeşti.

"Am fost informați de domnul procuror care a venit seara şi ne-a spus că a găsit un mort într-un geamantan", spune Sergiu Buzatu, fratele suspectului.

A fost prins aseară în Braşov şi dus la audieri la Vaslui. A recunoscut şi în faţa anchetatorilor că el l-a ucis pe Florin Trandafir. Zoro a fost săltat cu tot cu iubită, cea despre care spune că ar fi salvat-o, omorându-l pe Florin. Florenţa Narcisa Rupa are 27 de ani.

Acasă la Florin Trandafir, în Onceşti, judeţul Bacău, rudele spun că nu l-au mai văzut de săptămâna trecută.

„A plecat de sâmbătă, a zis că a găsit o fată de 24 de ani, din Vaslui şi mă duc şi poate o aduc aici, că nu am fost însurat şi poate fac un copil cu ea", spun rudele bărbatului.

Cel mai probabil, Florin o cunoscuse pe Florenţa Narcisa.

„L-a dus un băiat de aici cu mașina" mai spune cineva

Dar nu s-a mai întors. Nici cu Narcisa, nici singur.

„A visat cu ochii deschiși", spune un vecin al victimei.

„A fost bătut. L-a băgat într o valiză si l-a târât într-un câmp", mai spune cineva

Zoro provine dintr-o familie amărâtă. 9 fraţi au fost la părinţi

„De când e cu femeia asta, nu știu, a vândut tot de acasă, şi cal şi vacă", mai spune Sergiu, fratele suspectului.

„Ajutaţi-mă, vă rog frumos să-mi iau copiii. 3 copii am la stat. Uitați mesajul de la Protecţie să-mi iau copiii şi nu am condiţii. Uitaţi cum este! Nu am condiţii, nu am nimic ", spunea el într-o postare pe reţelele sociale.

Şi tot în grija statului sunt şi cei 4 copii ai Narcisei. Zoro şi Narcisa sunt acuzaţi de omor calificat. Deocamdată, procurorul de caz a cerut arestarea preventiv doar pentru bărbat. Iar magistrații au emis pe numele lui un mandat de 30 de zile. Iubita lui este în continuare la audieri, urmând ca anchetatorii să stabilească implicarea ei în asasinarea lui Florin Trandafir.