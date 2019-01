La 18 ani, Cristian era un elev minunat, extrem de bun la matematică. Visa să fie doctor. Joia trecută, ceva teribil i-a frânt aripile. Un oraș întreg acum îl plânge

Cristian D., cel care joia trecută și-a pus capăt zilelor. Băiatul de 18 ani a fost găsit spânzurat într-un grajd dintr-o gospodărie pe raza localității Orlat, scrie Ora de Sibiu.

Primii care s-au deplasat la fața locului, au fost cei de la SMURD Săliște, urmați de un echipaj SMURD de la Sibiu. Apelul telefonic a venit pe 17 ianuarie în jurul orei 16.45. Din păcate medicii l-au găsit spânzurat pe tânărul de 18 ani și nu au mai putut face nimic pentru el. ’’ Urmare a unui apel venit pe numărul de urgență 112, în data de 17 ianuarie 2019, în jurul orei 16:45, ISU Sibiu a mobilizat de urgență echipajul de prim ajutor Smurd Săliște și echipajul Smurd cu medic de la Detasamentul Sibiu, pentru acordarea asistenței medicale unui băiat de 18 ani, în localitatea Orlat, pe strada Fabricii. Echipajele medicale au găsit băiatul spânzurat, fără funcții vitale prezente, constatând, din nefericire, decesul acestuia’’, spun cei de la ISU Sibiu.

Elev liniștit, bun la matematică, visa să fie doctor

Elevul din clasa a XII-a de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din municipiul Sibiu, care s-a sinucis joi, nu fusese consiliat psihologic de profesorul consilier şcolar pentru că nu era cunoscut ca având vreo problemă, avea rezultate foarte bune la învăţătură, îndeosebi la matematică şi se pregătea să devină student la Facultatea de Medicină, a precizat directorul Colegiului Naţional "Gheorghe Lazăr", profesorul Gabriel Negrea.



"A fost un şoc în şcoală. (...) Imediat am discutat cu dirigintele, am discutat cu profesorul consilier şcolar, am discutat cu directorul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (...), despre situaţia aceasta şi ce vă pot să vă spun, din informaţiile dobândite, în primul rând era un copil fără probleme la clasă. Deci, absolut niciun fel de problemă, fără absenţe. Copil foarte bun. Am discutat şi cu profesorul lui de matematică, de fizică, deci copil extraordinar de bun, fără niciun fel de probleme, cu părinţi interesându-se de el. Mama a venit la fiecare şedinţă cu părinţii. Întotdeauna a întrebat de note, de situaţia lui", a declarat directorul de la "Lazăr", profesorul Gabriel Negrea.



Potrivit sursei citate, elevul care s-a sinucis nu s-a plâns de nimic la şcoală dirigintelui sau profesorului consilier şcolar.



"Din păcate, în cazul acesta nu a fost niciun semnal", a spus profesorul Gabriel Negrea.



În Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Sibiu învaţă aproape o mie de elevi, care au la dispoziţie zilnic, timp de patru ore, un profesor consilier şcolar.



Potrivit conducerii liceului sibian, acest profesor are, zilnic, un program plin, fiind căutat de elevi, de părinţi, atunci când sunt probleme.



Potrivit legii, un elev major nu poate fi obligat de profesorii de la şcoală să meargă la consiliere psihologică.



Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală după ce un elev de la Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din municipiul Sibiu, a fost găsit spânzurat într-o anexă gospodărească din localitatea Orlat, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.