"Trebuie să fii îmbrăcată sexy!": Proprietarul unei pensiuni îi dă lecții halucinante, de făcut bani, unei cântărețe minore

O minoră de 17 ani a primit "lecții" despre cum să facă bani mai mulți la evenimente, de la proprietarul unei pensiuni din Maramureș. Cazul a ajuns în atenția Poliției.

Doi tineri în vârstă de 17 ani, o fată și un băiat, interpreți de muzică populară au trecut prin momente de coșmar după ce un individ din satul Răzoare, județul Maramureș, proprietar al unei pensiuni situate în Groapele Chiuzbăii a început să îi spună fetei să se îmbrace mai sexy dacă vrea să primească bani mai mulți la un eveniment.

Tânăra este solistă vocală de muzică populară iar băiatul este instrumentist. Cei doi sunt și iubiți. Într-o după amiază tânăra a fost abordată de un bărbat pentru a o invita să cânte la pensiunea sa.

Știa despre cei doi tineri că sunt iubiți, însă a început să îi spună tinerei că dacă se îmbracă sexy este posibil să primească bani serioși de la clienți. Una dintre discuțiile dintre adolescentă și individ a fost înregistrată audio:

Fata: "Până acuma oriunde am fost și am cântat, unde am fost invitată să cânt, nimeni nu a vorbit așa cu mine. Nimeni nu a încercat așa ceva.

Individul: "Nici eu nu voi încerca, nu am nevoie eu de trupul tău..."

Fata: "Și cu banii, cu ultimul mesaj?"

Individul: "Aaa, ți-am spus că la asemenea party-uri sunt oameni, bărbați cu bani care pentru a dansa sau pentru a cânta ceva, dau sute de euro. Dar trebuie să fi îmbrăcată sexy, trebuie să dansezi nu știu cum. Din ăstea. Înțelegi? Ție dacă îți plac banii, dacă vrei bani mulți trebuie un pic să asculți. Nu trebuie să faci sex. Asta doar dacă tu alegi și îți place un bărbat pentru că în viața ta nu va fi doar (...) singur. Poate să fie o gramadă, că asta este viața."

Fata: "Dar eu nu sunt o persoana din aia în primul rând."

Individul: "Nimeni, fii atentă, nimeni nu este persoana aia însă viața se termină, ne împinge în direcția aceea. Să nu crezi că va fi singurul bărbat. Nu știu dacă a fost și primul, tu știi."

Fata: "Asta e treaba mea."

Cei doi tineri au povestit totul părinților și împreună cu aceștia s-au prezentat la Poliție unde au declarat tot ce au pățit.

"La data de 24 iulie 2023 polițiștii Secței 1 Groși au fost sesizați despre faptul că un bărbat în vârstă de 42 de ani din Răzoare ar fi trimis unei minore în vârstă de 17 ani din Coaș mai multe mesaje prin care i-a propus să se întâlnească cu aceasta în scopul întreținerii de raporturi sexuale contra unei sume de bani. În cauză polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș sub aspectul comiterii infracțiunii de racolare a minorilor în scopuri sexuale", a declarat Ionela Cozma, purtător de cuvânt al Inspectoratului Poliției Județene Maramureș.