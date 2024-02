Scandal cu mortul în sicriu, la ușa unei primării din Bihor. Totul a început de la mărirea impozitului

A fost scandal, în plină noapte, cu mortul în sicriu la ușa unei primării din Bihor. Totul a început după ce primarul a mărit impozitul.

Administratorul mai multor cămine din județul Bihor a adus un sicriu, noaptea, cu un bărbat mort în el, la sediul primăriei Tinca, în semn de protest că edilul i-a majorat impozitele pe clădirile devenite case pentru cei fără adăpost.

Supranumit "Bunul Samaritean", bărbatul îngrijește din donații inclusiv bărbați rămași singuri pe lume pe care tot îi îngroapă, doar că acum, revoltat de creșterea impozitului să îi ducă primarului sicriul cu trupul unui bărbat mort la 92 de ani pentru a fi înmormântat pe cheltuiala primăriei.

"Am avut o discuție cu domnul primar pentru casele cărora le-a mărit impozitul a nu știu câta oară. Am ajuns la peste 5.000 de lei la unele case ceea ce nu mi s-a părut deloc normal și am avut această discuție, și mi s-a spus că așa este legea. Eu m-am supărat și am spus că dacă așa este legea să aplicăm legea până la capăt", a spus Viorel Pasca, administrator cămine.

Pe de altă parte, primarul a spus că apelează la un avocat pentru o înțelegere pe care juridică.

"În situația asta o să vină un avocat care o să ia legătura cu noi și pe cale juridică se ajunge la o înțelegere. Asta e o problemă", a spus Teodor Coste primarul comunei Tinca, județul Bihor.