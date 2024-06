Un şirag de flori făcut de copii de grădiniță, din PET-uri, în Satu Mare, a intrat în Cartea Recordurilor

Au pus cap la cap 3.350 de flacoane de plastic pentru a crea un şirag de 334 de metri de flori neconvenţionale

Sursa foto: Asociatia Copacul Vietii

Un şirag de flori din PET-uri, lung de peste 330 de metri, realizat de copii de la 11 grădiniţe din Satu Mare, a intrat în Cartea Recordurilor România.

Intenţia iniţială era de a organiza o acţiune de conştientizare pentru copii cu ocazia Zilei Europene a Parcurilor, dar implicarea educatorilor şi a părinţilor a fost peste aşteptări, a explicat pentru Agerpres Elisabeta Bekessy, preşedinta asociaţiei care a organizat evenimentul.

Cei mici au răspuns cu entuziasm nu doar la partea de creaţie. ci şi de colectare a PET-urilor din care au realizat şiragul de flori atipice.

"În perioada martie-mai asociaţia noastră a lansat o provocare la toate grădiniţele din judeţul Satu Mare. Au răspuns 11 grădiniţe. Ideea era să sărbătorim împreună evenimentul ecologic 24 Mai, Ziua Europeană a Parcurilor. An de an am organizat Parada Florilor.

Anul acesta am zis să facem altceva şi având în vedere importanţa colectării separate a deşeurilor şi valorificarea acestora pentru a elimina poluarea la sursă.

Ideea noastră a fost să se colecteze deşeurile la nivel de grădiniţe, adică preşcolarii să colecteze flacoanele şi acestea să fie valorificate prin realizarea unui şirag de flori, iar apoi să fie vopsite cu vopsea pe bază de apă, adică vopsea ecologică şi fiecare grădiniţă să realizeze un şirag lung de 5 metri", a detaliat Elisabeta Bekessy, fostă directoare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, în prezent preşedinta Asociaţiei "Copacul Vieţii".

Acţiunea s-a desfăşurat într-o arie protejată, la Magia Someşului, aproape de Satu Mare.

După înregistrarea recordului, Asociaţia "Copacul Vieţii" a primit un certificat şi toate şcolile implicate au avut câte o copie a acestuia.