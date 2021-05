Sofia Ana Feodor, tânăra care a murit în cumplitul accident din Tulcea din cauza unui şofer beat

Sofia, sora ei şi încă trei persoane se aflau într-un autoturism marca Hyundai, în noaptea de 4 spre 5 mai 2021, şi mergeau dinspre comuna Jurilovca din Tulcea către intersecţia cunoscută în zonă drept Două Cantoane.

La un moment dat, şoferul, un tânăr de 19 ani din Bucureşti, care băuse alcool înainte de a se urca la volan, a devenit preocupat de telefon sau alte dispozitive din maşină şi a pierdut controlul direcţiei.

Autoturismul a derapat, s-a răsturnat şi s-a izbit, pe plafon, de un copac de pe marginea drumului. Toţi cei cinci tineri din interior au fost striviţi, însă numai Sofia Ana Feodor, care se afla pe scaunul din dreapta faţă, a murit pe loc.

Şoferul şi ceilalţi patru tineri au ajuns la spital, cu răni grave.

"În jurul orei 02.00, politistii din cadrul Serviciului Rutier al IPJ Tulcea au intervenit la un accident rutier.

In fapt, un tanar de 19 ani din Bucuresti, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 222, pe relatia Jurilovca - 2 Cantoane, pe fondul altor preocupari si al vitezei, a pierdut controlul autoturismului si a lovit un pom aflat in afara carosabilului.

In urma accidentului a rezultat decesul unei tinere de 19 ani, din Bucuresti, ranirea usoara a soferului si a trei pasageri cu varsta intre 16 si 19 ani.

Conducatorul auto poseda permis de conducere corespunzator categoriei, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat pozitiv.

In cauza a fost intocmit un dosar penal, politistii rutieri urmand sa stabileasca cu exactitate modul si cauzele producerii accidentului", se arată într-o informare a IPJ Tulcea.

Cine este Sofia Ana Feodor, tânăra care a murit în accidentul din Tulcea

În vârstă de 19 ani, Sofia Ana Feodor era studentă la Moscova la Institutul de Cinematografie Gherasimov, Institutul de Stat pentru Cinematografie din Moscova. În anul 2019, fusese admisă la clasa regizorului Vladimir Menshov, renumit pentru filmul „Moscova nu crede în lacrimi”.

Sofia Ana era din Sarichioi, dar la București cu părinții ei, tatăl fiind medic.

"În dimineața aceasta, vestea morții neașteptate a tinerei Sofia Ana Feodor, nepoata de frate a domnului deputat Silviu Feodor, a tunat cu groază și cutremur în întreaga noastră comunitate.

Cuvintele sunt de prisos acum.

Să ne promitem fiecare sie însuși că o vom pomeni în rugăciunile noastre pe tânăra Sofia, în fiecare zi, de acum și până la sfârșitul vieților noastre, ca Dumnezeu să Se milostivească spre sufletul ei, să-l primească, să-l odihnească și să-l așeze în rai, împreună cu toți drepții. Este tot ce putem face pentru Sofia, care acum, mai mult ca niciodată are nevoie de iubirea noastră și nădăjduiește în noi și în rugăciunile noastre pentru sufletul ei. Să ne ridicăm ochii și mintea către Dumnezeu, în rugăciune fierbinte, având pe buze numele Sofiei, acum și în toate zilele pe care ni le-a rânduit Dumnezeu să le mai trăim în această lume văzută. Sofia are nevoie de rugăciunea noastră!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal