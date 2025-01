Un bărbat din Slatina care a făcut trei preinfarcte a murit în timp ce era plimbat între spitale în căutarea unui cardiolog

Pentru că nu avea cine să îl trateze la spitalul din oraşul său, un bărbat din Slatina a fost transportat de urgenţă la Craiova după ce a suferit mai multe preinfarcte. Cu nici jumătate de oră înainte să ajungă la spital însă, bărbatul a murit în ambulanţă. Sursa foto: Facebook/ SMURD

Pentru că nu avea cine să îl trateze la spitalul din oraşul său, un bărbat din Slatina a fost transportat de urgenţă la Craiova după ce a suferit mai multe preinfarcte. Cu nici jumătate de oră înainte să ajungă la spital însă, bărbatul a murit în ambulanţă. Primarul din Slatina dă vina pe corupţia din spital pentru lipsa de doctori, în timp ce reprezentanţii unităţii medicale spun că pur şi simplu nu există candidaţi interesaţi. Toate acestea în timp ce o femeie plânge pierderea soţului.

Medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe au reuşit să îl stabilizeze pe bărbat, chiar dacă acesta făcuse mai multe preinfarcte în numai trei ore. Întrucât niciun cardiolog nu era de gardă, s-a decis transportul său la Craiova.

Emilian Postelnicu, purtătorul de cuvânt al SJU Slatina: "Când a ajuns la noi în urgență era deja în stop cardio respirator intubat și ventilat mecanic, adică nu își mai putea susține singur funcțiile vitale. Cel de-al patrulea stop a fost neresuscitabil."

Reprezentanții spitalului susţin că au făcut toate demersurile pentru a aduce cardiologi în unitatea medicală, însă nu există candidaţi interesaţi de posturile scoase la concurs. În aceste condiţii, localnicii se tem că nu vor fi trataţi dacă vor întâmpina probleme cardiace.

Bărbat: "Pe ei nu îi interesează decât să iasă în stradă să ceară salarii, bani, să primească șpagă toată ziua, în rest... "

Femeie: "Jenant că nu este un medic specialist de cardiologie la un spital și un județ atât de mare."

Primarul din Slatina dă vina pe Consiliul Judeţean pentru lipsa de implicare.

Mario de Mezzo, primarul Slatinei: "Am semnalat acest risc public încă de acum trei săptămâni de la desființarea secției de terapie intensivă pentru cardiologie, am spus că la UPU nu există medic cardiolog și am semnalat că acest lucru se va întâmpla. Îmi pare rău să văd că oameni nevinovați în Slatina mor pentru că în Spitalul județean Slatina corupția și incompetența în continuare guvernează."

Cazul pacientului cu probleme de inimă care a murit în ambulanţă a ajuns şi în atenţia poliţiei, care a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Şi Colegiul Medicilor s-a autosesizat în acest caz.