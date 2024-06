Un tânăr care poza în femeie a păcălit 9 bărbaţi cu 42.000 euro. Cariera de "blondă fatală" i-a fost curmată brusc de poliţie

Escrocul şi-a început cariera în pandemie, când oamenii căutau socializare online / Foto: Hepta

Un tânăr din Constanța, care poza în femeie pe rețelele sociale, a păcălit mai mulţi bărbați, pe care i-a convins să-i dea, în total, 42.000 de euro.

Unul dintre cei păgubiți de escrocul de 29 de ani, care folosea pozele unei vedete blonde pentru a-i trage în plasă pe bărbați, a făcut plângere la poliție. Convins că are o relație cu așa-zisa femeie, acesta i-a dat 20.000 de euro.

"Am început să vorbim în perioada Covid cand stateam in casă. (...) Surprinzător chiar glasul părea de femeie. După toate discuţiile, a început că are nevoie de 500 de lei, de 700, apropouri din astea...

Am vorbit cred că un an de zile, am mai întrerupt discuţiile, iar mă suna, iar îmi scria, iar mă suna. Nu mai ştiu să zic exact cât i-am dat, a fost o sumă considerabilă, 6.000 - 7.000.", a povestit unul dintre cei care au căzut în mrejele falsei blonde de pe net.

Bărbatul în vârstă de 29 de ani, din Constanța, se dădea pe rețelele de socializare drept o femeie, cu numele Andreea Coleva. Așa găsea victimele, bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 48 de ani, pe care ar fi reușit să îi păcălească.

Din 2019 și până în prezent, a convins nouă bărbați să îi trimită în total 42.000 euro.

Anchetatorii au aflat de întreaga poveste după ce un bărbat din Capitală a mers la Secția 2 de poliție și a raportat faptul că un individ i-a cerut și el a trimis, de fapt, suma de 20.000 euro.

Polițiștii au descins la locuința bărbatului din Constanța, pe care l-au reținut, iar ulterior l-au prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.