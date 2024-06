Louis Vuitton și-a cerut scuze și a retras de pe piață bluza inspirată de ia românească

Brandul Louis Vuitton, acuzat că folosește cămăși inspirate de portul popular românesc. Foto: Facebook/ La blouse roumaine

Louis Vuitton și-a retras de la vânzare bluza inspirată de ia românească, după scandalul uriaș din mediul online. Reprezentanții casei de modă și-au cerut scuze, într-o discuție cu ambasadorul României în Franța, spunând că totul a fost o greșeală „involuntară”.

Pe de altă parte, Ministerul Culturii pregătește o serie de evenimente în colaborare cu brandul Louis Vuitton, în cadrul cărora se va pune accentul pe ia românească, dar și pe promovarea tradițiilor din țara noastră.

Bluza face parte din noua colecţie 2024 și este o creaţie a lui Nicolas Ghesquière. Comunitatea online „La Blouse roumaine” a fost cea care a făcut sesizarea privind folosirea de către casa de modă Louis Vuitton a unei cămăși inspirate de cea tradițională din Mărginimea Sibiului.

Astfel, a fost inițiată campania ”Give Credit”, prin care s-a cerut ca brandul ”să scoată piesele din colecţie până la obţinerea acordului din partea comunităţilor românești, cu creditarea originii.”

”Dragi comunităţi din Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Ţara Făgăraşului, Argeş, Sudul şi Centrul Transilvaniei şi orice persoană, colecţionar, artizan şi simplu iubitor, iubitoare a cămăşii şi portului specific Marginimii Sibiului, păstrat inclusiv în zonele unde au migrat oamenii din această regiune, va rugăm să ne sprijiniţi în noua campanie “Give Credit” (A da recunoaştere) ce are în centrul său utilizarea de către brandul Louis Vuitton a cămăşii de Mărginime in noua colecţie 2024, fără menţionarea originii şi acordul păstrătorilor de zestre culturală”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook „La Blouse roumaine”.

Şi ministrul Culturii, Raluca Turcan, a reacţionat în acest caz.

"În mod firesc, vom solicita companiei Louis Vuitton recunoașterea valorii patrimoniale și culturale a modelului iei cu șinoare, specifică zonei Sibiului.

Creația populară autentică și-a menținut valoarea peste timp, dovadă că ia românească a fost și rămâne o sursă de inspirație pentru pictori, designeri sau companii precum Louis Vuitton.

Această situație merită transformată într-o oportunitate, în sensul recunoașterii la nivel internațional a valorii inestimabile a patrimoniului cultural românesc", a scris Raluca Turcan pe Facebook.