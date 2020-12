Şeful PNL confirmă oficial variantele de neociere ale liberalilor. Prima variantă: Florin Cîţu, premier, Ludovic Orban, şef la Cameră

"Ţinând cont că mandatul iniţial, prin care PNL l-a desemnat pe Florin Cîţu candidat la şefia guvernului şi pe Ludovic Orban candidat la şefia Camerei, a generat probleme în discuţii, am luat decizia de a flexibiliza mandatul ținând cont de solicitările partenerilor, care au cerut în mod expres, indiferent de formulă, Camera Deputaților", a spus Orban, la finalul şedinţei BPN.

Două variante în loc de una: Cîţu premier şi Orban şef la Cameră sau Orban premier iar Cîţu, şef la Senat

"Avem o primă variantă cu Florin Cîțu premier și Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților. Acceptăm și varianta în care PNL să desemneze și premierul și președintele Senatului. Candidatul la funcția de premier este președintele PNL, iar candidat la șefia Senatului va fi Florin Cîțu. Am stabilit că trebuie să respectăm principiile democratice și să fie o pondere proporțională cu voturile primite, PNL având o pondere de 55%", a adăugat el, menţionând că mandatul de negociere cu cele două variante a fost adoptat în unanimitate.

Orban: Nicio formaţiune nu poate desemna candidatul altui partid pe o poziţie ce aparţine acestui partid

"Fiecare partid, pe baza criteriilor de integritate şi profesionalism, are dreptul deplin de a-şi desemna candidaţii pe funcţiile pe care urmează să le ocupe. Nicio formaţiune nu poate desemna candidatul altui partid pe o poziţie care care aparţine respectivului partid. Ca atare, PNL (...) are deplina legitimitate de a-şi desemna propriii reprezentanţi pentru funcţiile de demnitate publică pe care urmează să le ocupe în cadrul coaliţiei de guvernare.

Orban: Cer partenerilor să evităm un război mediatic

Aş mai spune un lucru. Comunic public, pentru că sunt nevoit, pentru că înţelegerea pe care am avut-o, de a comunica doar comun, pe baza unor înţelegeri prestabilite, nu a fost respectată. Reiterez solicitarea către parteneri să dialogăm în cadrul negocierilor şi să evităm declanşarea unui război mediatic prin susţinerea unor poziţii partizane ce pot determina reducerea şanselor de înţelegere. Dezmint categoric orice minciună lansată pe surse de unii sau de alţii. Mandatul PNL este de a negocia, dacă este posibil, formarea unui guvern cu USR PLUS, cu UDMR şi minorităţile naţionale (...) În măsura în care există deschiderea tuturor părţilor, vom putea ajunge la o formulă comună de guvernare de care România are nevoie cât mai repede", a încheiat Ludovic Orban.

El a plecat fără a răspunde la întrebările ziariştilor.