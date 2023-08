Luminiţa Odobescu: "Trupele ruse fac rău în mod intenţionat civililor ucraineni | Acestea sunt crime de război"

"Sunt îngrozită de atacurile continue ale Rusiei asupra portului Ismail. Constant, trupele ruse fac rău în mod intenţionat civililor ucraineni şi vizează infrastructura critică a exportului de cereale.

Acestea sunt crime de război.

România şi comunitatea internaţională îi vor trage la răspundere în justiţie pe toţi cei vinovaţi”, a scris Luminiţa Odobescu, miercuri, pe Twitter.

Horrified by the constant RU attack against #Ismail port. Again and again, Russia’s forces intentionally inflict suffering on ?? civilians & target critical grain export infrastructure. These are war crimes.?? and the int’l community will bring to justice all those responsible.