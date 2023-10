MAE, după atacul soldat cu sute de morți de la spitalul din Gaza: ”Suntem șocați profund întristați de pierderea vieților omenești”

”Șocați și profund întristați de explozia și pierderea de vieți nevinovate de la spitalul Al Ahli Arab din Gaza.

Toți civilii și infrastructura civilă trebuie să fie protejate în orice moment.

Dreptul internațional umanitar trebuie să fie respectat.

Responsabilitatea trebuie să fie clar stabilită”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-o postare pe X (Twitter).

Shocked and deeply saddened by the explosion and loss of innocent lives at the Al Ahli Arab #Hospital in #Gaza. All civilians and civilian infrastructure must be protected at all times. International #humanitarian law must be upheld. Responsibility must be clearly established.