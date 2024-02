Mama suspecților de crimă de la petrecerea cu vedete din Padina, "Vrăjitoarea Sidonia", rupe tăcerea: ”Fiii mei au fost, de fapt, atacați”

Cei trei suspecți sunt membri ai clanului Fabian și fiii vrăjitoarei Sidonia. Aceasta a acordat un interviu exclusiv reporterilor Antena 3 CNN în care susține că fiii ei au fost, de fapt, cei atacați în timpul petrecerii de noaptea trecută.

”Trebuie să se elucideze acest caz. Trebuie să se facă lumină în acest caz, pentru că copiii mei nu sunt vinovați.

Vă rog, nu mai pot să intru în detalii, dar chiar am înțeles că acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atât vă pot spune. Mi-a tăiat copiii acel individ. Nici nu știu măcar cine este. Nu am avut de a face cu dânsul, nu-l cunoaștem. Nu știm absolut nimic. Ce ați văzut și dumneavoastră, asta vedem și noi. La știri am văzut.

Să vedem care e problema. Ce și cum, chiar nu știu nici eu. Cu copiii n-am mai vorbit, n-am mai avut cum să iau legătura. Vreau să văd despre ce este vorba”, a declarat, în exclusivitate la Antena 3 CNN, Sidonia, mama suspecților.

Crimă la o petrecere cu vedete! Un bărbat a fost ucis într-un hotel din zona Padina, unde erau cazați și trei artiști cunoscuți

Un bărbat a fost ucis după un conflict spontan la o petrecere care avea loc într-un hotel din zona Padina, în Județul Dâmbovița. La eveniment participau mai multe vedete.