"Am copii, nu m-am dus acolo să mă distrez" | Mărturia bărbatului acuzat că a agresat o adolescentă la Școala de vară a Tineretului AUR

Avem mărturia exclusivă a membrului AUR suspectat că a agresat o adolescentă de 17 ani în stațiunea Olimp, la școala de vară a partidului.

Bărbatul a declarat pentru Antena 3 CNN că este nevinovat și că, de fapt, acuzațiile fac parte dintr-un joc politic.

Între timp, liderii AUR au pus la dispoziția anchetatorilor filmările de la eveniment și lista participanților.

"De beată a fost beată, că a mers cu grupul nostru la hotel, dar ce a făcut pe parcurs de la ora 8:00 încolo eu nu știu că n-am de unde să știu. N-am fost că nu sunt inclus fizic acolo, în legături și chiar nu vreau să am probleme. Am copilași adică eu nu am venit aici să mă distrez sau cine știe ce.

E un joc politic? Eu așa zic, altceva n-are ce să fie", a spus Georgian Negara, bărbatul acuzat de tânăra de 17 ani.

"Nu, nu există aşa ceva", a spus şi soţia bărbatului.

O minoră de 17 ani din municipiul Slobozia s-a prezentat la secția de primiri urgență a Spitalului Județean de Urgență Slobozia, declarând faptul că a fost victima unei infracțiuni de viol. Din primele cercetări, polițiștii de investigații criminale au stabilit faptul că în perioada 14-16 septembrie anul curent, minora a participat la o școală de vară organizată pe raza stațiunii Neptun-Olimp.

Minora a fost prezentată la Serviciul de Medicină Legală Ialomița, fiindu-i prelevate probe biologice. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de viol", a spus Andreea Loghin, comisar şef poliţie IPJ Ialomiţa.

Bărbatul se bucură şi de susţinerea localnicilor care spun că este un vecin bun şi familist.

"E foarte bun. Nu se ceartă cu nimeni. Cred că este o minciună", spune o localnică.

"Nu cred eu că ar fi fost el în stare să facă așa ceva. Are familie, are doi copii", mai spune cineva.

"Da, niciodată nu l-am văzut. Un om liniștit, un om la locul lui. Sunt doar vorbe, nu este adevăr", mai spune o femeie.