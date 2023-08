"Voia să ajungă asistentă, să aibă banii ei": Mărturia emoționantă a afaceristului care o ajuta pe Alina, fata ucisă în Mangalia, să își continue studiile

Afaceristul Ionel Sandu este unul dintre oamenii care au sprijinit-o pe Alina în momentele în care i-a fost cel mai greu.

Sursa foto: Facebook

Impresionat de povestea ei, omul de afaceri Ionel Sandu a sprijinit-o pe fată să-şi termine studiile şi i-a fost alături în multe momente.

"Dacă aş putea să fac un mic rezumat la tot ce înseamnă relaţia noastră cu Alina, aş putea spune că acum trei ani am văzut în presă articolul, un articol foarte greu de dus pentru un părinte. Alina trebuia să aleagă între a abandona şcoala şi a merge mai departe, între a merge la un centru de plasament sau a merge nu ştiu unde, a rămâne în sat la tatăl ei sau la mătuşa. Atunci am hotărât, fără să stăm prea mult pe gânduri să o susţinem.

Citeşte şi: Alina, fata ucisă în Mangalia, i-a povestit ceva mătușii sale în legătură cu prietena ei, chiar cu câteva zile înainte să moară

Am luat legătura cu cotidianul respectiv, Vremea nouă, şi am dus discuţia mai departe cu redactorul, mijlocind întâlnirea dintre mine şi Alina şi chiar mătuşa ei. În acea discuţie, am convenit ca până termină liceul, noi, firma Radical Grup şi eu personal din banii mei să o susţin lună de lună. Şi asta s-a şi întâmplat.

În fiecare lună când îi dădeam bănuţii, aveam câte o discuţie părintească, legată de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, legată de anturaje, de consumul de droguri, proxenetism, ştiind că ea este o fetiţă vulnerabilă", a spus omul de afaceri Ionel Sandu, în direct la Antena 3 CNN.

Citeşte şi: ”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist...” Povestea tragică a Alinei, fata ucisă la Mangalia

"Era o fată foarte serioasă. Venea cu carnetul de note"

"Era o fată foarte serioasă, pentru că fără să îi cerem noi la fiecare sfârşit de an, venea cu carnetul de note. Asta a fost cea mai bună răsplată a noastră. Avea note foarte bune pentru un copil venit din mediul rural.

Aşa cum am spus, lună de lună îi dădeam nişte bănuţi, undeva la 700 de lei, care erau bani pentru cămin, plus îi dădeam 300 de lei pentru hăinuţe şi ce mai avea ea nevoie.

Citeşte şi: Primele imagini cu principala suspectă în cazul crimei de la Mangalia. Ce a făcut tânăra după ce și-ar fi ucis cea mai bună prietenă

Voia să ajungă asistentă, să ajungă cât mai repede la bănuţii ei, să aibă ceva care să îi asigure un trai decent", a mai spus afaceristul, în direct la Antena 3 CNN.