Maria Coman, prezentatoarea Antena 3, are COVID, deși este vaccinată: ”Am ratat liniștită primele 3 valuri de pandemie”

Vedeta se simte bine, dar planurile i-au fost date peste cap întrucât avea planificat un weekend la Paris.

”Am ratat liniștită, ca mulți alții, primele 3 valuri de pandemie, dar nu avea cum să fie atât de simplu încât să îl ratez și pe al patrulea. Dar, să o luăm cu începutul. A venit și vaccinul, m -am și vaccinat, a mai trecut niște timp, a trecut și vârful crizei, părea că în sfârșit e o perioadă bună, așa că m-am apucat de cumpărat bilete de avion și planificat diverse.

Cum concedii prea multe nu sunt pe timpul verii, m-am înghesuit cât am putut prin weekenduri, cu o singură excepție (pe lângă Grecia, care a rămas cum am stabilit mai sus), un week-end prelungit la Paris.

De plecat trebuia să plecăm joi, adică poimâine. Pe weather zicea cam 22 de grade și ploaie, mi-am notat să îmi iau umbrela, pentru că de obicei când îmi iau umbrela nu plouă. Și deja speram că o să îmi găsesc și un parfum nou și că, oricum, dacă nu îmi găsesc, măcar testez ce a mai apărut.

Și, cum mă gândeam eu așa la parfumuri, am avut un flashback. Că tocmai fusesem la film și nu am simțit miros de floricele. Că n-am simțit mirosul de la cremă după duș. Că menta din curte n-a avut niciun miros.

Că am luat pepeni și chiar m-am gândit “ia uite, frate, ce diferență față de ăia din Grecia, n-au niciun miros!” Zbang-zbang, revelație. Îmi fac test rapid, iese negativ. Dar zic să mă duc totuși a doua zi la PCR, care, evident, cum credeți, iese pozitiv. All in all, aveți grijă, valul patru e deja aici. Eu sper să îmi recapăt mirosul și să fie doar asta și să-mi cresc numărul de anticorpi. Pe principiul tot răul spre bine, aia e” a scris Maria Coman despre experiența prin care trece.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal