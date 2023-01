Metoda inedită pentru a reduce costurile la căldură, găsită de o familie din România: "Probabil veți spune că e rușinos, dar merită"

O familie de România a găsit o soluție inedită pentru face economie la căldură, iar costurile sunt zero.

Sursa foto: Gettyimages | Pgiam / fotokostic

Din cauza prețurilor mari la energie, românii au fost nevoiți în această iarnă, să găsească diverse metode alternative pentru a reduce costurile la căldură.

Este şi cazul unei familii care a ales să culeagă cocenii de porumb de pe câmp, rămași în urma procesului de recoltare. Metoda a fost împărtășita pe un grup de Facebook, iar cel care a făcut postarea afirmă că pe lângă faptul că îţi poţi asigura o sursă de căldură gratuită, faci şi mișcare.

"Dragi prieteni mutați la țară! Am mai scris cândva că predau cursuri despre lene. Totuși, în lenea mea și cu kilogramele în plus, împreună cu nevasta, am adunat de pe câmp în câteva ore cinci butoaie de coceni. Anul acesta intenționez să dedic o săptămână pentru adunat coceni".

"Sunt câmpurile pline, deoarece de câțiva ani marea majoritate a tarlalelor cu porumb se recoltează cu combinele, sub formă de boabe, cocenii rămânând pe câmp "dâră", foarte ușor de adunat. Ard repede, dar dau o căldură mare. Probabil veți spune că e rușinos să stau pe câmp să adun coceni, dar dacă economisesc o căruță de lemne, parcă se merită La nivelul României rămân pe câmpuri peste trei milioane de tone de coceni", este mesajul românului.

Comentariile nu au încetat să apară. Unii internauţi îl laudă pe român pentru metoda ingenioasă, iar alţii îl critică, afirmând că de fapt această activitate ar reprezenta un furt, pentru că intră ilegal pe o proprietate privată şi ia bunuri de acolo.

"Și eu am făcut asta. Am invitat și o vecină, mi-a spus că-i este rușine și nu vine cu mine. Nu m-am supărat, au rămas mai mulți pentru mine".

"Am citit toate comentariile și am rămas uimită să văd că în afară de câteva excepții toată lumea găsește normal să culegi coceni (sau poate fi orice) de pe un câmp care nu îți aparține fără să ceri acordul proprietarului".

"Să ne mirăm cum am ajuns un popor de infractori", sunt câteva dintre comentariile la postare.