Ministrul de Externe: ”Parteneriatul strategic România-SUA este mai solid ca niciodată”

Bogdan Aurescu, ministrul de Externe a declarat marţi, în cadrul declaraţiilor comune cu secretarul general al SUA, Antony Blinken, că parteneriatul strategic dintre România și SUA este ”mai solid ca niciodată”.

”Este o plăcere pentru mine să îi urez bun venit la București domnului secretar de stat Antony Blinken. Pentru mine este o zi minunată, pentru că această vizită vine într-un moment simbolic și foarte oportun pentru că anul acesta sărbătorim a 25-a aniversare a parteneriatului nostru strategic, foarte vibrant, foarte dinamic și am să mărturisesc că sunt atașat personal de acest parteneriat strategic, deoarece în ultimii 15 ani am fost implicat personal în dezvoltarea acestuia.

Mă bucur că, deși în aceste zile au loc numeroase evenimente cu greutate la București, reuniunea liderilor de la Munchen și mai ales reuniunea ministerială NATO care începe astăzi, mă bucur că am putut avea o rundă substanțială de discuții bilaterale.

Evaluarea noastră comună este că acest parteneriat este mai solid ca niciodată, fapt confirmat de numeroasele decizii și proiectele comune cu caracter strategic, care aduc beneficii reciproce cetățenilor români și americani, fie că vorbim despre securitate, economie sau de energie.

Trebuie spus foarte clar că obiectivul comun al României și al Statelor Unite este de a dezvolta și aprofunda în continuare acest parteneriat strategic. De aceea, am discutat astăzi și am convenit ca următoarea rundă de dialog strategic dintre România și Statele Unite să aibă loc la București, în primăvara anului viitor, am trecut în revistă împreună principalele progrese în parteneriatul strategic, în diversele sale dimensiuni de la vizita pe care am făcut-o pe 8 noiembrie 2021 la Washington.

Atunci discutam despre creșterea prezenței militare americane în România, ceea ce, iată, s-a întâmplat, avem o prezență solidă a SUA pe teritoriul României, aproape 4.000 de militari, am vorbit atunci despre consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare pe Flancul Estic”, a declarat Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe a mai spus că are şi o veste bună.

”Astăzi are loc audierea în Congresul SUA al viitorului ambasador al SUA la Bucureşti şi mă bucur că avem această coincidenţă care totuşi cred că nu e chiar o coincidenţă”, a spus Aurescu.