Ministrul Sănătății, întâlnire la o terasă cu Vlad Voiculescu

Cei doi s-au întâlnit vineri pe terasa unui restaurant de pe Bulevardul Schitu Măgureanu, potrivit gandul.info, care publicpă și fotografii în acest sens.

Ioana Mihăilă, actualul ministru al Sănătății, a declarat ieri că îl va lăsa pe Vlad Voiculescu să decidă dacă va dori să preia funcția de secretar de stat.

Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru al Sănătății la jumătatea lunii aprilie.

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, nu exclude posibilitatea ca Vlad Voiculescu să fie din nou angajat în minister.

Aceasta a declarat că nu are nimic împotrivă dacă fostul ministru ar veni pe postul de consilier, iar decizia de revenire îi aparţine doar lui Voiculescu.

”Am pornit în munca asta cu Vlad Voiculescu pentru că am crezut în aceleaşi obiective. Am avut aceleaşi obiective legate de sistemul de sănătate, obiective care în continuare se suprapun. Dacă Vlad va hotărî să vină să ajute, nu am nimic împotrivă”, a spus Mihăilă, recent, la Prima TV.

