Oana Ţoiu, după atacul masiv cu drone din Ucraina: "Monitorizăm condițiile pentru redeschiderea Consulatului României din Odesa"

România monitorizează condițiile pentru redeschiderea în siguranță a Consulatului României din Odesa, a transmis, vineri, pe X, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, scrie Agerpres. Oficialii au anunţat că au fost rănite 15 persoane în ultimul atac cu drone lansat de Rusia, printre care se află doi copii care au fost "otrăviţi".

"Am fost îngrozită să aflu că Rusia a mai executat un atac masiv împotriva civililor ucraineni în multe orașe din Ucraina, inclusiv Kiev și Odesa. Încă o dată, Rusia dă dovadă de ignorare flagrantă a dreptului internațional și de dispreț față de viața oamenilor. România condamnă cu fermitate acest atac barbar și își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean", a arătat șefa diplomației române.

Appalled to learn of yet another massive attack of the Russian forces against Ukrainian ?? civilians in many UA cities including Kyiv & Odesa. Once more RU proves utter disregard for international law and contempt for human life. Romania ?? strongly condemns this barbaric attack…