Mircea Badea, discurs emoționant în seara semnării parteneriatului dintre Antena 3 și CNN

Vizibil emoționat, Mircea Badea și-a început discursul adresat oaspeților de onoare, ambasadori și personalități din toate domeniile, cu cele două cuvinte care marchează de fiecare dată pe parcursul unei zile momentul transmiterii unei informații deosebit de importante: "breaking news".

"Breaking news! Trebuia să spun asta. Iată-mă acum mulțumit. Bună seara! Am o lumină uriașă în ochi și la propriu, și la figurat. Vă mulțumim că ați venit în această seară pentru a fi alături de noi într-un moment despre care noi credem că este cel mai important moment media din ultimii 30 de ani.

Sunt în sală excelențele lor ambasadorii și, de altfel, excelențe în toate domeniile> în sport, în știință, în cultură. Sunt oameni deosebiți aici, în sală și oameni deosebiți în fața televizoarelor. Publicul nostru minunat, care ne-a fost alături în toți acești ani.

Înainte de momentul despre care noi credem că este cel mai important moment media din ultimii 30 de ani vreau să vă spun foarte pe scurt, o poveste, povestea noastră. Amiralul Mc Raven, general de 4 stele, o legendă în domeniul său, a susținut la un moment dat un discurs celebru pe toată planeta. A spus așa dacă vrei să schimbi lumea, începe prin ați face patul dimineața.

Antena 3 își face patul în fiecare dimineață din anul 2005. Lumea sigur că s-a schimbat și colțul nostru de lume s-a schimbat. L-am asistat, l-a mărturisit, l-am povestit, l-am arătat, l-am dezvăluit. Am și participat uneori la această schimbare. Am făcut tot ce se putea presupune că trebuie să facem în locul nostru.

Am filmat, am dus oamenilor știrile, le-am comentat, le-am analizat, dar mai presus de atât, am pus la îndoială. Am pus la îndoială narativele unor centre de putere care vroiau să impună ca și cum asta li s-ar fi cuvenit să-și impună propria realitate. Și noi am pus-o la îndoială.

Din acest motiv, am fost o lungă perioadă chiar singurii care am făcut asta. Din acest motiv, demersurile noastre jurnalistice, firești s-au transformat chiar în bătălii. Nu din cauza noastră, dar care ne-au privit, s-au transformat în bătălii. Pe unele le-am câștigat, pe unele le-am pierdut. Iar bătăliile pe care le-am pierdut despre ele noi am știut din prima că nu se pot câștiga.

Și cu toate astea ne-am dus la bătălii. Asta a avut consecințe dramatice pentru unii dintre noi. Așa că avem multe cicatrici pe care le purtăm la vedere, ca pe un act de identitate. În primul rând, ca să știm noi în fiecare moment cine suntem noi. Suntem cei care punem la îndoială în clipele noastre de singurătate dramatică, uneori de disperare.

De multe ori ne-am întrebat foarte sincer între noi dacă asta a fost și dacă nu cumva ăsta e sfârșitul. Și atunci, cu o disperare vecină cu nebunia și cu determinare vecină cu nebunia, ne-am spus: nu, sfârșitul nu-i aici și iată-ne astăzi în viață, în fața dumneavoastră și vă mulțumim că ați ales să faceți în seara asta alături de noi acest lucru.

Iată-ne, deci, în viață în fața dumneavoastră, într-un moment în care putem anunța lumii că nu mai mergem singuri pe drum. Nu mai suntem doar noi și publicul nostru minunat care se uită chiar și acum la televizor la noi. Ce avem? Un partener superlativ, un superlativ profesional, ce altceva ți-ai mai putea dori din punct de vedere profesional? Nimic.

De-asta sunt foarte fericit și emoționat în feluri pe care nu le mai credeam posibile. Sunt fericit și n-aș vrea să mă aflu nicăieri pe planetă, în altă parte, în acest moment", a spus Mircea Badea.

În această seară, Mihai Gâdea, alături de Rani Raad, președinte CNN Worldwide Commercial, a semnat, la Palatul Regal, acest acord de parteneriat. De aici pornim mai departe cu aceleași valori, pentru a vă aduce cele mai bune interviuri și cele mai bune informații.

Începând de mâine, 27 septembrie, postul de televiziune va deveni oficial Antena 3 CNN.

”Împreună intrăm într-o nouă epocă a difuzării de știri în România. Lumea se uită cu îngrijorare din ce în ce mai mare către această regiune, pentru că alături de țara dumneavoastră, în Ucraina, continuă războiul.

Săptămâna trecută, la Adunarea Generală a ONU, am văzut cum liderii mondiali sunt îngrijorați pe măsură ce acest conflict se apropie de iarnă, iar numărul de morți crește din ce în ce mai mult. Ceea ce este îngrozitor. Tragedia morții este lucrul cel mai de speriat din acest război. Dar nu este singurul. Există și un război al informațiilor. Poate că ar trebui să spun războiul dezinformării.

În acest context, jurnalismul real și bazat pe fapte este mai important ca niciodată. Să spunem adevărul datorită faptelor face parte din ADN-ul postului nostru de televiziune. Tocmai de aceea am trimis mai mulți reporteri în Ucraina, mai mulți oameni decât în orice altă zonă pentru orice altă poveste, în istoria de 42 de ani. Aceștia lucrează pe mai multe linii ale frontului pentru a le spune tuturor ce se întâmplă. Și împărțim cu parteneri. Împărtășim cu parteneri ca Antena 3 ceea ce se întâmplă, astfel încât telespectatorii dumneavoastră să afle adevărul.

Acum mă bucur foarte mult să vă anunț că intrăm într-o nouă etapă a parteneriatului nostru, după mulți ani de lucru împreună și după un succes răsunător cu emisiunea News Hour with CNN. Această emisiune a ajuns să aibă o cotă de piață cu 30% mai mare și este numărul unu în intervalul respectiv pentru o emisiunile de știri. Ea reflectă standardele de producție și de culegere de știri pe care le arătăm în întreaga lume la CNN de 42 de ani.

Vă urez mult noroc pentru lansarea de mâine, dar nu aveți nevoie, pentru că determinarea, angajamentul, munca din greu și amabilitatea dumneavoastră au făcut ca această rețea să fie o rețea de succes”, a declarat Rani Raad președintele CNN Worldwide Commercial.

”Să acționezi din convingere, când alții așteaptă, să creezi o forță pozitivă atunci când lumea abundă de cinici, să oferi informații care nu erau disponibile până atunci, să oferi pentru aceia care vor o opțiune, pentru românii a căror sete de înțelegere este uriașă, pentru o viață mai bună, am făcut posibil acest demers.

Pentru industria TV, a cărui spirit întreprinzător a generat acest uriaș pas în comunicații și pentru această echipă fantastică de jurnaliști al căror angajament total față de această companie ne-au adus astăzi împreună aici dedicăm acest canal de știri României. Am folosit și l-am parafrazat pe Ted Turner, care lansa CNN în 1 iunie 1980 folosind exact aceste cuvinte, cu mici diferențe. Sunt la fel de potrivite și la fel de actuale și astăzi.

Data de astăzi 26 septembrie intră în istoria presei din România, odată cu parafarea celui mai important parteneriat din media semnat vreodată în țara noastră, cel dintre liderul global de știri CNN și Antena 3, cel mai important post de știri din România”, a spus și Mihai Gâdea.