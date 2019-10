MOŢIUNEA DE CENZURĂ a trecut. Guvernul Dăncilă a căzut, 238 de parlamentari au votat "pentru"

UPDATE. E oficial! Moţiunea de cenzură a trecut. 238 de parlamentari au votat "pentru".

UPDATE. Pe surse, moţiunea de cenzură a trecut. Viorica Dăncilă a fost informată.

UPDATE S-a încheiat votul în plen la moțiunea de cenzură, urmează ridicarea urnelor și numărarea voturilor.

Un număr de 245 de parlamentari au votat la moțiune, astfel sunt cu 13 mai multe voturi decât necesarul pentru ca documentul să treacă în plen.

Au fost 212 voturi la vedere şi 34 de voturi ascunse.

UPDATE 13.39 Până în acest moment au votat 140 de parlamentari.

UPDATE 13.15. Premierul Viorica Dăncilă stă în picioare şi aşteaptă cu mare interes rezulatul votului.

UPDATE Antena 3 va anunţa rezultatul votului înainte de anunţul oficial. Votul este secret, cu bile. Este nevoie de cel puţin 233 de voturi pentru ca moţiunea să fie adoptată.

UPDATE A început votul pentru moţiunea de cenzură.

UPDATE. Lia Olguţa Vasilescu, fostul ministru al Muncii, a răbufnit în plenul Parlamentului, după criticile aduse PSD de membrii Opoziţiei, în timpul dezbaterilor privind adoptarea moţiunii de cenzură.

"Aş vrea să le răspund celor care au vorbit înaintea mea. Doamnă Turcan, câștigați întâi alegerile, nu faceți majorități cu trădătorii și apoi vorbiți de legitimitate. Erați în PDL când au fost dați afară 10.000 de polițiști și nu aș spune că aveți sânge pe mâini, dar complici ați fost. Așa am ajuns să avem un polițist la trei sate.Vorbiți și acum să dați afară peste 400.000 de bugetari. Ați vorbit aci de recursul compensatoriu. Să nu uităm că l-ți votat și cei de la PNL și cei de la USR în senat. E simplu să arunci cu noroi. Ați spus că nu veți tăia nimic de la oamenii cinstiți, vorbiți cu domnul Orban, spuneţi că veți abroga legea salarizării.

Când vorbiți de datoria publică, noi încă plătim cele 20 de miliarde luate de Guvernul Boc", a declarat Lia Olguța Vasilescu.

UPDATE. Guvernul actual nu mai are resursele necesare, nici profesional, nici politice, pentru a-şi continua activitatea, nefiind nici validat de Parlament, după ieşirea ALDE de la guvernare, a afirmat joi preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.



"Situaţia politică e relativ simplă, dar noi, politicienii, o complicăm peste măsură. (...) Pe de o parte se vede foarte clar că acest guvern nu mai are resursele interne necesare, nici profesionale, nici politice, nu mai are combustibilul necesar pentru a continua guvernarea. E inutil să mai încercăm, nu se văd premisele unei guvernări bune, care ar trebui să fie singurul scop al unei guvernări. Nu trebuie înţeles că ar fi ceva personal, însă pur şi simplu constatăm că această guvernare s-a epuizat. (...) Dacă Guvernul nu reuşeşte să impună respectarea legislaţiei în vigoare, este clar că nu mai are forţa necesară să guverneze", a declarat Kelemen Hunor, în plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

UPDATE. Guvernul Dăncilă este cel mai incompetent din ultimii 30 de ani şi trebuie demis cât mai rapid, a declarat Dan Barna, preşedintele USR, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor privind adoptarea moţiunii de cenzură. "Parlamentul României dă bacalaureatul în faţa cetăţenilor. Astăzi avem șansa să trecem acel examen", a spus liderul USR, Dan Barna.

"Guvernul Dăncilă trebuie demis și nu cred că e cineva care nu înțelege asta. Se deschide astfel calea spre alegeri anticipate și ieșirea cu adevărat din criză. Componența acestui Parlament nu mai reflectă voința poporului. Realizarea unei majorități care să asigure funcționarea normală e imposibilă. Cum să fie funcțională o majoritate cu șase partide. Avem nevoie de o reformă majoră a statului astăzi, nu peste cinci ani. Doar anul trecut 230.000 de români s-au mutat cu totul din țară", a spus Barna.

„Am început ziua cu acel sentiment pe care sper că l-au trăit toți în dimineața bacalaureatului. Azi, Parlamentul României dă bacalaureatul în fața cetățenilor. Astăzi avem șansa să trecem acel examen și toată România este cu ochii pe noi. Dna prim-ministrul, dvs știți care este poziția USR în ceea ce vă privește. Nominalizarea dvs a fost o greșeală. Nu v-am susținut nici atunci, nu o vom face nici astăzi și nu cred că este vreo surpriză. (...) Conduceți unul din cele mai incompetente guverne din ultimii 30 de ani. De fapt, am și pariat că acesta este cel mai incompetent guvern pe care l-a avut România după revoluție. (...) Este totuși un lucru bun pe care l-ați făcut, nu pentru că ați crezut în el, ci de frica consecințelor...acela că nu l-ați scăpat pe Liviu Dragnea de pușcărie, atunci când puteați să o faceți. În rest, nimic”, a susținut Dan Barna de la tribuna Parlamentului.

UPDATE. Victor Ponta a făcut o serie de ironii la adresa premierului Dăncilă, în timpul dezbaterilor din plenul Parlamentului pentru adoptarea moţiunii de cenzură.

"Ne aflăm în faţa unei moţiuni foarte ciudate şi v-o spune un parlamentar la al patrulea mandat. Trebuie să vorbim despre obiectul întâlnirii noastre, şi anume ce facem în viitor cu ţara. Cred că nu trebuie să vorbim despre chestiuni personale. Vreau să ştiu despre ce vorbim. Ne tot spune doamna Dăncilă despre cum s-au tăiat pensii şi salarii. Din câte ştiu, salariul domniei sale de europarlamentar în 2010 nu i l-a tăiat nimeni. Şi din câte ştiu, în 2012, eu şi alţi mulţi colegi din PSD ne-am luptat aici să schimbăm Guvernul, să dăm înapoi acele pensii şi salarii. Doamna Dăncilă vorbeşte despre ceva ce nu ştie. E deja tautologic acest lucru. Am folosit termenul tautologic ca să vă dau de lucru, să căutaţi pe Google", a spus Victor Ponta în plenul Parlamentului.

UPDATE. Raluca Turcan, prim-vicepreședintele PNL, a atacat Guvernul Dăncilă, joi, în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor privind adoptarea moţiunii de cenzură. "E ultima dată când un premier neligitim îndrăzneşte să-şi ameninţe colegii de partid şi membrii Opoziţiei cu dosare penale", a transmis Turcan.

"Cred cu tărie că astăzi ne adresăm pentru ultima dată unui premier nelegitim care a călcat în picioare aşteptările unei ţări întregi de a merge mai mult spre Europa şi a nu reveni la fărădelegile anilor 90. Cred cu tărie că este pentru ultima dată când un premier neligitim îndrăzneşte să-şi ameninţe colegii de partid şi membrii Opoziţiei cu dosare penale ca pe vremea lui Liviu Dragnea. Toţi cei care aţi fost ameninţaţi aveţi posibilitatea să ieşiţi din această capitivitate creată exact de cea care a fost, la rândul ei, prizoniera unui condamnat penal, Liviu Dragnea", a spus Turcan.

UPDATE. Au început dezbaterile în plenul Parlamentului. Atmosfera este una tensionată, cei din Opoziţie au început să huiduie.

UPDATE. Premierul Viorica Dăncilă le-a transmis un mesaj dur parlamentarilor din Opoziție, joi, la citirea moțiunii de cenzură, arătând că aceștia poartă o luptă oarbă pornită de președintele Klaus Iohannis.

„Mă uit în sală și văd aceiași oameni politici amatori și iresponsabili. Nu v-ați schimbat prea mult în ultimele luni. Am crezut că ați înțeles că nu puteți veni în Parlament să dați jos Guvernul cu temele nefăcute. Am crezut că ați înțeles atunci că nu puteți sfida din nou românii. Că e obligatoriu să veniți cu o echip guvernamentală și cu un program de guvernare dacă vreți să reconstruiți România, așa cum atât de măreț ne spuneți în textul moțiunii. Până acum am văzut cum vreți să o demolați”, a spus Viorica Dăncilă, în plen.

Dăncilă: „Tăriceanu a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil”

„Îl avem pe domnul Tăriceanu, care și dumnealui a pus umărul la acest demers sortit eșecului. Așa cum a putut: fugind de la guvernare și sacrificându-și propriul partid, într-o bătaie de joc incredibilă la adresa românilor care ne-au votat în 2016. Cu toată experiența domnului Tăriceanu, a căzut în mod rușinos în capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil.

Era totuși un destin predictibil, pentru că asta li se întâmplă celor ce se aliază cu Ponta: ajung trădați și sacrificați în numele intereselor personale ale liderului Pro România - un alt artizan din umbră al acestei tentative, premierul demisionar pe Facebook, maestrul minciunilor și expertul în jocuri de culise cu finalitate zero.

Iată totuși că, nici măcar așa, cu președintele-candidat de partea voastră și cu partenerul de alianță fugit în mod rușinos de la guvernare în brațele lui Ponta, nu ați reușit și nu veți reuși să faceți nimic bun. Pentru simplul motiv că nu aveți niciun plan pentru România. Voi nu vă luptați pentru un proiect, pentru o viziune sau pentru bunăstare. Voi nu vă luptați să faceți bine oamenilor, să aduceți vreo formă de progres în viața de zi cu zi a fiecăruia. Voi luptați împotriva Partidului Social Democrat, luptați unii cu alții, luptați cu interesul țării și al românilor!".

Dăncilă: „Klaus Iohannis și-a bătut joc de Constituție”

„Acest guvern a fost ținta permanentă a președintelui României. Un precedent periculos pentru orice democrație, periculos pentru principiul separării puterilor și al independenței instituțiilor. Pentru că avem un președinte care este întâi de toate candidatul PNL. Este înainte de a fi șeful statului, candidatul principalului partid de opoziție care și-a uitat rolul în stat și a încălcat Constituția”, a mai spus Viorica Dăncilă.

UPDATE 10.15 Textul moţiunii de cenzură este recitit în plenul Parlamentului de către deputatul USR Cristian Seidler.

Moţiunea de cenzură este intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!"

Moţiunea a fost semnată de 237 de parlamentari PNL, USR, PMP, Pro România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi de doi social-democraţi, după cum anunţa liderul liberalilor, Ludovic Orban.

Iniţiatorii moţiunii de cenzură solicită votul parlamentarilor pentru demiterea Guvernului, considerat "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani, şi arată că, imediat după acest moment, Opoziţia va propune "cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români", anticipându-se că soluţia benefică este un "Guvern suplu", cu 15 ministere.

"Faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui mai nociv Guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice. Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate. Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii. (...) Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată. Imediat după demiterea Guvernului PSD, Opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre preşedintele României şi partidele politice parlamentare. Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un Guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră", se arată în textul moţiunii de cenzură.

UPDATE 10.09 A început şedinţa de plen. 320 de parlamentari participă la votul moţiunii de cenzură.

UPDATE. Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spune că e convins că moţiunea de cenzură va strânge suficiente.

„Astăzi moţiunea trece. Sunt convins. După cum ştiţi, preşedintele trebuie să demareze consultări cu partidele politice, în urma cărora va desemna un prim-ministru. Premierul va trebui să pregătească un program de guvernare pe care să îl prezinte Parlamentului împreună cu lista Guvernului”, a spus Tăriceanu în Parlament.

UPDATE. Social-democraţii au ajuns deja la şedinţa de grup din Parlamentul României. Şi Viorica Dăncilă a ajuns, se află în biroul preşedintelui Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu. Cei din PSD spun că, după calculele lor, moţiunea nu va trece. „Eu sunt pozitivă şi optimistă”, a spus premierul, odată ajuns în Parlament.

Dăncilă le-a transmis un avertisment dur celor din PSD. Cei care vor vota moţiunea de cenzură vor fi eliminaţi din partid.

„E bine că toată lumea e optimistă. Să vedem care va fi rezulatul. Eu sper ca toţi să dea dovadă de multă corectitudine. Sunt convinsă că, dacă un parlamentar din PSD va vota astăzi, va fi foarte atacat în primul rând de oameni. Categoric că cineva votează va fi exclus din partid. Am luat o hotârâre în Comitetul Executiv Naţional şi nu putem accepta aşa ceva”.

Potrivit unor zvonuri, Viorica Dăncilă le-ar fi promis bani parlamentarilor PSD pentru a nu vota moţiunea. Premierul a dezminţit aceste acuzaţii.

„Cine a vorbit de acele sume de bani trebuie să demonstreze. Dacă până acum am zis că sunt doar declaraţii politice, sunt acuzaţii deosebit de grave. Eu nu fac aşa ceva”, a mai spus Dăncilă.

UPDATE „Există o veste rea şi o veste bună. Vestea rea e că, matematic, PSD nu mai are majoritate, iar vestea bună e că nici opoziţia actuală nu are majoritate”, a declarat Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor.

Ştire iniţială

În România se duce azi o nouă luptă pe viaţa şi pe moarte în războiul politic total dintre Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă.

Parlamentul devine pentru câteva ore arena în care Opoziţia şi Puterea se vor bate cu toate armele pe care le au.

Este un moment crucial pentru soarta Guvernul, iar votul pentru moţiuna de cenzură ar putea schimba radical scena politică din România şi va decide în mare măsură ce se va întâmpla inclusiv la alegerile prezidenţiale.

Mizele sunt uriaşe, tensiunile au atins cote fără precedent, iar cele două tabere au aruncat în joc deja şi ultimii aşi din mânecă. Aşadar ne aşteptă o zi care cu siguranţă va intra în cărţile de istorie.

Parlamentarii PSD, prezenţi la dezbatere, dar nu votează

Parlamentarii PSD vor fi prezenţi în sală la dezbaterea şi votul la moţiunea de cenzură, dar nu vor vota, a anunţat Viorica Dăncilă.

Preşedintele PSD spune că, în interiorul partidului, atmosfera este una optimistă, iar parlamentarii social-democraţi sunt relaxaţi pentru că toţi au convingerea că moţiunea nu va trece.

„Este o atmosferă, nu pot să spun relaxată, suntem înaintea unei moţiuni de cenzură, care, bineînţeles, presupune căderea unui Guvern al PSD. Pot să spun că sunt foarte implicaţi şi că toţi colegii, toate colegele mâine speră, au convingerea că moţiunea nu va trece. Au vorbit cu colegii lor din alte partide politice, fiecare a avut un dialog, un dialog ca între colegi şi întăreşte convingerea că moţiunea nu va trece”.

Voturile necesare pentru ca moţiunea să fie adoptată

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă se votează joi, la ora 10, în plenul reunit al Parlamentului. Guvernul se bazează pe 202 voturi din partea parlamentarilor PSD, iar calculele Opoziţiei anunţă 238 de voturi. Sunt necesare cel puţin 233 de voturi pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată.

Mesajul lui Klaus Iohannis înaintea moţiunii

Preşedintele Klaus Iohannis le-a cerut liberalilor să se mobilizeze astăzi pentru răsturnarea Guvernului. Ar fi primul pas dintr-un plan amplu, care ar presupune câştigarea alegerilor prezidenţiale, locale şi parlamentare.

La o întâlnire a liberalilor din Bucureşti şi Ilfov, Klaus Iohannis a transmis un mesaj tranşant pentru liberali, pe care i-a îndemnat sa lupte pentru a da jos guvernul si sa se mobilizeze la votul motiunii de cenzura.

„Îmi doresc foarte mult ca moţiunea să fie încununată de succes. Acest guvern eşuat, acest guvern în derută trebuie să plece acasă, iar voi sunteţi cei în jurul cărora se va construi un guvern care asigură o tranziţie serioasă, ordonată până la alegerile parlamentare”.

Mesajul liderului PNL, Ludovic Orban, înainte de vot

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, cu puțin timp înainte de votul pentru moțiunea de cenzură, că în afara celor 237 de semnatari, minimum alți 10 parlamentari, care nu au semnat documentul, vor vota pentru căderea Guvernului Dăncilă.

”Moțiunea de cenzură va trece. Guvernul Dăncilă va pleca de la putere. În afara celor 237 de semnatari, la care am consemnat absența a trei parlamentari, minimum 10 parlamentari care nu au semnat moțiunea, o vor vota”, a spus Ludovic Orban.

