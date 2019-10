Victor Ponta, serie de atacuri la adresa premierului: "Cred că azi avem datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria, dacă nu, îl vor îngropa românii la alegerile prezidențiale"

Victor Ponta a făcut o serie de ironii la adresa premierului Dăncilă, în timpul dezbaterilor din plenul Parlamentului pentru adoptarea moţiunii de cenzură.

"Ne aflăm în faţa unei moţiuni foarte ciudate şi v-o spune un parlamentar la al patrulea mandat. Trebuie să vorbim despre obiectul întâlnirii noastre, şi anume ce facem în viitor cu ţara. Cred că nu trebuie să vorbim despre chestiuni personale.

Vreau să ştiu despre ce vorbim. Ne tot spune doamna Dăncilă despre cum s-au tăiat pensii şi salarii. Din câte ştiu, salariul domniei sale de europarlamentar în 2010 nu i l-a tăiat nimeni. Şi din câte ştiu, în 2012, eu şi alţi mulţi colegi din PSD ne-am luptat aici să schimbăm Guvernul, să dăm înapoi acele pensii şi salarii. Doamna Dăncilă vorbeşte despre ceva ce nu ştie. E deja tautologic acest lucru. Am folosit termenul tautologic ca să vă dau de lucru, să căutaţi pe Google.

Este o moţiune extrem de ciudată pentru că teoretic o moţiune dă jos un Guvern. Noi nu mai avem Guvern. Nu vorbesc doar că nu avem ministru de Interne, la Educaţie, la Mediu, la Energie, vorbim despre un Guvern care nu mai există. Orice aţi face azi, mâine oricum îşi încetează activitatea. Eu zic să o încetăm de azi. Boală lungă, moarte sigură. Pentru faptul că în noiembrie 2016 nu am rămas la guvernare nu am pierdut alegerile. Astăzi mai stați o lună la guvernare ca să pierdeți următoarele zece runde de alegeri. Doamna Dăncilă mi-a spus că în septembrie vine în Parlament cu un Guvern nou. Am uitat să întreb în ce an, că mereu cu doamna Dăncilă e problemă cu cifrele.

Nu am auzit niciodată ca un prim- ministru să sune 100 de parlamentari să le spună că vor fi minișitri. Mâine va trebui să facă o minune, ca în Biblie cu peștii și pâinile. Apostolul Mihai vă va jura că doamna Dăncilă e o rudă din Viedele a lui Iisus și poate face o minune.

Singurul om generos în care am încredere este domnul Arsene: el când zice că ia, apăi ia. Omul ăsta îi plătea vacanțele lui Dragnea și ați văzut ce bine a ajuns. Sper ca doamna Dăncilă să nu aibă aceeași soartă.

Zicea doamna Dăncilă că este neconflictuală. Nu cred că a rămas nimeni, astăzi, neatacat. N-a vrut să se certe cu Mike Pence, nu l-a primit efectiv, a fugit omul ăla prin tot Washintonul după ea. N-a vrut să se certe nici cu Ursula, nu vă spun tot numele că vă încurc. N-a vrut să se certe nici nu cei din Moldova, motiv pentru care n-a făcut niciun centimetru de autostradă, a făcut un metru un om de afaceri. Cred că azi avem datoria să îngropăm un mort care stă la Palatul Victoria, dacă nu, îl vor îngropa românii la alegerile prezidențiale.”, a spus Ponta.