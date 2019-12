Nepotul ministrului Vasile Milea respinge varianta oficială a sinuciderii: „S-a tras de sus în jos. Generalul a fost pus în genunchi”

Moartea lui Vasile Milea este consemnată oficial ca sinucidere. Acesta s-a împușcat în biroul lui Corneliu Pârcălăbescu, varianta oficială a morții sale.

Nepotul generelului Vasile Milea, Gheorghe Nițitică, într-o intervenție telefonică susține că Corneliu Pârcălăbescu și-a schimbat declarațiile de mai mult ori, anterior declarând că Milea era întins pe canapea, nu pe scaun așa cum a susținut ulterior.

„În declarația din 10.02.1990 ați declarat că generalul Milea era întins pe canapea în decubit dorsal, piciorul drept îi atârna pe jos, la fel și mâna dreaptă. Am fost și am studiat la fața locului. Urma de glonț în perete, oricât ar putea justifica, la 80 de cm de peretele la care se găsea ușa de intrare și la 60 de cm de podea și să fie perpendiculară pe perete, când scaunul este unde este, era imposibil. Am făcut schițe și calcule. Urma în vestonul pe care am studiat-o eu este în veston. S-a tras de sus în jos. Generalul Milea a fost pus în genunchi. Gaura de glonț a fost în realitate prin veston, însă ei au înlocuit vestonul real cu care era îmbrăcat generalul Milea”, a declarat Gheorghe Nițică, nepotul lui Vasile Milea, la Sinteza Zilei.

Gheorghe Nițică susține că generalul Milea a fost ucis la un ordin pentru ”a se putea folosi de el și mort”.

