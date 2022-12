Nicușor Dan, veşti bune pentru bucureşteni: "Am plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica"

Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a anunțat că datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica a fost achitată.

Sursa foto: Facebook/ Nicusor Dan

„Astăzi am plătit datoria de 500 de milioane de lei către Termoenergetica, ceea ce înseamnă că această cursă contra cronometru parcursă de Primăria Capitalei și-a atins scopul: imediat ce Guvernul ne-a permis, pentru o perioadă foarte scurtă însă, ridicarea plafonului de îndatorare, am parcurs în timp record, împreună cu colegii mei și cu reprezentanții băncilor, toate procedurile necesare achiziționării unui credit”, a scris pe Facebook Nicușor Dan.

Acesta spune că demersurile care ar fi durat trei luni au fost comprimate în doar o lună. „Am achiziționat creditul de la UniCredit, am luat avizele necesare, am retras banii și am achitat datoria”, a transmis edilul Capitalei.