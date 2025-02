Problemele la sistemul cardului de sănătate ar putea lua sfârșit. Șefa CNAS: Noua platformă ar putea fi gata anul viitor

Valeria Herdea a mai precizat în timpul declaraţiilor oferite azi că actuala platformă este funcțională în prezent. Sursa foto: Agerpres

Veşti bune pentru români. Problemele la sistemul cardului de sănătate ar putea lua sfârșit. Şi asta pentru că noua platformă informatică a asigurărilor de sănătate ar putea fi funcțională începând din luna iunie a anului viitor, a declarat președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Valeria Herdea a făcut publică vestea în timpul Conferinţei "HEALTH FORUM: Marile provocări din Sănătate în 2025.

Ea a transmis că, în prezent, actuala platformă este funcțională, iar pacienții primesc servicii medicale.

"Am trecut printr-o criză la nivelul sistemului informatic. Ieri s-a pus în picioare platforma. Se lucrează în continuare. (...). Avem o platformă informatică a cărei vechime este din 2008, care, după 10 ani, este declarată în stadiul «end of life». Am ținut permanent legătura și cu furnizori, am ținut permanent legătura cu Casele de asigurări județene pentru a face orice intervenție necesară astfel încât să putem funcționa.

Digitalizarea prevede (...) în continuare nevoia de a susține această platformă, de a upgrada aceste componente care sunt la pământ până la intrarea în funcțiune a noii platforme informatice, care va fi funcțională, sperăm și se lucrează la ea, în anul viitor, în iunie 2026", a afirmat Valeria Herdea în cadrul Conferinţei "HEALTH FORUM: Marile provocări din Sănătate în 2025", organizată de DC Media Group, a relatat Agerpres.

Președinta CNAS a semnalat din nou lipsa de personal.

"La acest moment, deși ar trebui să am vreo 3.200 de oameni, am 2.900, din care voi pierde 200 de oameni care anul acesta se pensionează. (...) În contextul în care noi vorbim de specialiști care se formează în 5 - 10 ani pentru a lucra în administrația publică. Îmi vor lipsi directori medicali, medici șefi, îmi vor lipsi oameni din domeniul economic, financiar, contabil", a explicat Valeria Herdea, potrivit sursei citate.