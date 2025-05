Dantura poate trăda probleme grave de sănătate. Legătura neștiută cu bolile neuronale

Profilaxia este mult mai ieftină decât tratarea, spune specialiștii.

Zâmbetul este bucuria sufletului, însă un zâmbet frumos înseamnă, de fapt, o dantură sănătoasă. Dantura, văzută ca o oglindă fidelă a sănătății fizice și psihice, a fost una dintre temele principale dezbătute în cea de-a 2-a zi a evenimentului Longevity Expo Forum Fest. Specialiști de top au adus în prim-plan legătura dintre starea cavității bucale și întregul echilibru al organismului – de la digestie și postură, până la sănătatea cardiovasculară și cea emoțională. Experții de renume au oferit perspective valoroase despre rolul preventiv și terapeutic al îngrijirii orale în medicina integrativă. Soluțiile revoluționare au fost prezentate în a 2-a zi a celui mai mare eveniment dedicat sănătății, organizat de Antena 3 CNN și revista Longevity.

Sănătatea orală are o legătură strânsă cu sănătatea generală a organismului. Specialiștii atrag însă atenția că și un zâmbet frumos poate ascunde probleme de sănătate. Vestea bună este că aceste probleme pot fi prevenite dacă cerem ajutorul experților.

„Controalele periodice trebuie să fie făcute regulat la medicul dentist, o dată la șase luni. Atunci, noi vom decide în cabinetul stomatologic dacă este nevoie să facem și o igienizare dentară de tipul detartraj, periaj sau airflow. Există o bacterie în cavitatea noastră orală, numită Porphyromonas gingivalis, care a fost găsită în tulburările neuronale și în neurodegenerări la pacienții cu boli de tip Alzheimer, demență. Așadar, prin aceste controale și igienizări periodice, putem preveni foarte multe boli sistemice sau cronice”, a explicat Dr. Denisa Tutunaru, medic stomatolog, specializată în implantologie dentară.

„Profilaxia este mult mai ieftină decât, să zicem, tratarea. Costurile sunt destul de scăzute, nu sunt manopere foarte ample și nu implică consumabile foarte multe. În cazul în care pacientul nu se prezintă la timp, bineînțeles, pot apărea lipsa dinților, migrații și așa mai departe, care, ulterior, duc la extracții, iar costurile cresc exponențial”, susține și Cristian Mina, medic specialist în chirurgie dento-alveolară.

Pentru a nu se ajunge însă într-o astfel de situație, educația dentară trebuie să înceapă din copilărie.

„Încă din foarte mica copilărie. Și când spun foarte mică, mă refer la perioada de bebelușie. Da, când sunt învățată să-mi îngrijesc dinții, pentru că am nevoie să-mi fie respectate etapele de dezvoltare. De multe ori confundăm afectivitatea cu dependența și cu infantilitatea. Noi ne infantilizăm copiii când le luăm ocazia de a se diversifica la timp, de a-și folosi masticația, și atunci efectele se propagă. Spuneai mai devreme despre când să schimbăm periuța? Da, nu ne vede nimeni, nu e rochița aceea frumoasă admirată în parc, este periuța din baie”, a explicat și Yolanda Crețescu, psiholog și psihoterapeut adlerian.

Sănătatea dentară este esențială și nu trebuie neglijată în niciun moment al vieții.

„Tot ce înseamnă măsele reprezintă un zid de susținere pentru obraz. Un obraz sănătos este un obraz întins, dar dacă obrazul nu are susținere, dacă nu are măsele dedesubt, va fi un obraz subțiat, hipotrofiat, cu risc de ptoză sau de a arăta îmbătrânit în timp. Un zâmbet frumos, un obraz care are susținere, are în spate dinți sănătoși, corecți sau frumos implantați. Trebuie să ne gândim că un obraz are susținere osoasă, adică osul zigomatic trebuie să aibă un anumit volum, iar osul zigomatic are acel volum doar dacă există și un dinte acolo, pentru că sunt legate unele de celelalte”, a concluzionat Dr. Sandra Iordache, medic specialist în chirurgie plastică și reconstructivă.

Noile soluții și tehnici medicale pentru sănătatea dentară au fost prezentate în cadrul celei de-a 2-a zile a evenimentului Longevity Expo Forum Fest 2025.