Olguţa Vasilescu: Ce se ascunde sub proiectul îngheţării salariilor demnitarilor

Astfel, Vasilescu a comentat ironic pe pagina sa de Facebook anunţul făcut de către Klaus Iohannis.

"Stati asa, ca nu e chiar asa! PNL îmbracă înghețarea salariilor bugetarilor într-un ambalaj populist limitat doar la salariile „demnitarilor”. În realitate, ceea ce fac implică înghețarea tuturor salariilor funcționarilor din administrație care se raportează la salarizarea demnitarilor și modificarea Legii salarizării cu afectarea toturor bugetarilor.

Si cresterea salariului minim cu mai putin de 100 lei net, cum au facut-o deja, da peste cap toata legea salarizarii intrucat diferentele de crestere salariala din ianuarie sunt strans corelate cu salariul minim! Ca sa intelegeti: fac exact ce a facut PDL! Va vand in ambalaj cu fundita ca ii ard la buzunare doar pe demnitari, dar in realitate va ard pe toti bugetarii, plus pe cei din mediul privat, care ar fi trebuit sa beneficieze de o crestere mai consistenta la nivelul salariului minim! Mai vorbim de la 1 ianuarie, cand o sa va uitati in lege cat va revenea si o sa vedeti cat o sa primiti! Nu e nevoie sa ne credeti pe cuvant acum! O sa ne credeti peste o luna!", a scris Olguţa Vasilescu pe Facebook

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că i se pare un lucru potrivit ca guvernul să înghețe indemnizațiile demnitarilor, inclusiv a sa. ”E nevoie de un mix de măsuri pentru a permite reducerea deficitului într-o zonă rezonabilă, de 3%”. ”Mi se pare un lucru potrivit. Dacă vrem să fim politicieni responsabili, trebuie noi, care stăm în vârful piramidei, să fim primii care dăm semnalul că înțelegem că nu toată lumea poate să beneficieze tot timpul de creșteri de salarii și este un moment potrivit pentru a arăta că orice creștere salarială, oricât de dorită ar fi, trebuie să fie și oporrtună. I-am încurajat să meargă mai departe cu această măsură promisă”, a declarat Klaus Iohannis.