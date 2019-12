Orban, atac exploziv la adresa Gabrielei Firea: "Cine seamănă vânt, culege furtună”

Foto: Agerpres/Agerpres

Premierul Ludovic Orban a declarat că la Primăria Capitalei, pe perioada mandatului Gabrielei Firea, rezultatele pe proiectele de investiţii importante "sunt aproape egale cu zero".



Ludovic Orban a participat, duminică dimineaţă, la festivitatea de preluare a mandatului de către noul prefect al judeţului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir.



Întrebat dacă s-a intersectat pe anumite domenii cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, premierul a spus că "de la distanţă".



"Cine seamănă vânt, culege furtună. Dacă azvârli sute de milioane în nişte societăţi care nu fac nimic, societăţi ale primăriei, în care nu faci altceva decât să angajezi clientela publică să plăteşti salarii mai mari decât se plătesc în sectorul privat, nu e de mirare că dacă stai şi analizezi rezultatele mandatului sunt aproape egale cu zero pe proiectele de investiţii importante. Dacă tot e să vorbim de corelarea proiectelor de investiţie, Prelungirea Ghencea e un proiect care timp de trei ani şi ceva aproape a bătut pasul pe loc, el trebuie coordonat cu lucrările care se fac la Centură la nodul de intersecţie între Prelungirea Ghencea şi Centură, astfel încât să poată asigura o fluenţă în transportul pe relaţia cu Domneştiul", a spus premierul, întrebat dacă ştie că la Primăria Capitalei mai e nevoie de bani de la buget.



Orban a menţionat că are o listă cu zeci de proiecte care au bătut pasul pe loc, printre care a amintit podul de la Ciurel, podul de pe Splaiul Independenţei, patinoarul Flamaropol, Sala Polivalentă.



"Situaţia din domeniul furnizării energiei termice este, de asemenea, o situaţie extrem de critică şi, în ceea ce ne priveşte, încercăm să facem tot ce depinde de noi astfel încât să putem asigura furnizarea energiei termice către bucureşteni", a încheiat el.