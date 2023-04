Povestea româncei care a devenit director la cea mai mare companie de servicii financiare din Germania

Mariana Daina, o româncă născută și crescută în Tilișca, zona Mărginimii Sibiului, a devenit cea mai tânără femeie director la cea mai mare companie de servicii financiare din Germania.

Sursa foto: Facebook I Mariana Daina

La 37 de ani, Daina a studiat Finanțe la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, unde a obținut și un masterat în Asigurări și Investiții la Bursă.

După ce a început cariera în România la o companie de asigurări, Daina s-a mutat în Germania acum șapte ani și a urcat rapid pe scara ierarhică la Deutsche Vermögensberatung, compania la care este acum director.

În timp ce a început de la zero într-o țară străină, luptându-se cu probleme de integrare și diferențe culturale, Daina a reușit să construiască o echipă de succes, formată exclusiv din români.

"Cea mai mare problemă a fost cea legată de limba germană, pentru că nu o știam și am învățat-o în timp ce am lucrat. Am început de la 0 din toate punctele de vedere și tot ce mi-am dorit a fost să fac tot ce pot și ține de mine în primul an de zile, iar după un an să trag linie și să analizez dacă pot fi bună și în Germania pe această meserie sau trebuie să mă orientez spre alt domeniu. După 12 luni am fost prima dată promovată și era clar că sunt la locul potrivit", a spus Daina, potrivit Adevărul.ro

Promovarea sa la cea mai înaltă funcție din companie a avut loc în Köln Arena, într-un cadru deosebit, în fața unei audiențe de 14.000 de oameni și a fost urmată de un concert susținut de Robbie Williams.