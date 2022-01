Povestea lui Ionuţ Budişteanu, tânărul care a creat prima criptomonedă românească: "Cu siguranță știu cum o să arate lumea de mâine"

În 2013 Ionuţ Budişteanu a obținut recunoașterea internațională, după ce a obținut marele premiu la una dintre cele mai importante competiții de știință şi inginerie din lume, Intel ISSEF.

Ulterior a fost nominalizat de către revista americană „Forbes” ca fiind unul dintre primii 30 cei mai importanți tineri din Europa. Iar publicația americană ”Time” l-a declarat unul dintre cei mai influenți tineri din lume.

Povestea lui Ionuţ Budişteanu, creatorul primei criptomonede românești Webdollar

"Toată ideea a pornit de la faptul că Bitcoin a fost creat în 2009 ca un prototip și multe lucruri pot fi îmbunătățite. WebDollar a fost creat ca sa poată fi o monedă digitală nativă internetului și să funcționeze complet în Browser, fără să fie necesară descărcarea sau instalarea unui program software.

Portofelul digital, moneda digitală precum și tot protocolul funcționează nativ, direct în Browser. Sunt convins că în urmatorii ani, tranzacțiile financiare se vor muta din ce în ce mai mult direct pe internet.

Chiar dacă avem un competitor pe piață, cel mai interesant este faptul că noi am dezvoltat o tehnologie de la 0 cu finanțare 0, față de competitorul nostru care a avut nevoie de peste 12 milioane de dolari să dezvolte o aplicație asemănătoare" spunea Ionuţ Budişteanu într-un interviu acordat în 2018.

„Visul meu este să creez o aplicație care să fie folosită de peste un miliard de oameni și toți să știe că a fost dezvoltată de un român"

„Cel mai mare vis al meu este să creez o aplicație utilă care să fie folosită de peste un miliard de oameni. Mai mult decât atât, fiecare dintre ei să știe faptul că respectiva aplicație a fost dezvoltată de un român.

Cu siguranță știu cum o să arate lumea de mâine! Direcția este spre a fi din ce în ce mai tehnologizată. Tot felul de aplicații software și dispozitive electronice sunt create de programatori și ingineri.

Multe dintre aplicațiile acestea software care sunt în dezvoltare, sunt utile și le folosim în viața de zi cu zi, chiar dacă nu știm acest lucru", mai spune Ionuţ Budişteanu.

Creatorul primei criptomonede românești WebDollar: Are propriul blockchain

Astăzi, Ionuţ Budişteanu se bucură de visul său devenit realitate.

„WebDollar din 2018 până în 2021, a fost minabil, în browser. Asta înseamnă că oameni țineau în priză calculatoarele care făceau calcule matematice pentru a întreține rețeaua descentralizată validând tranzacții.

Miza principală a fost că minarea aduce o valoare intrinsecă criptomonedelor. Dacă ceva are un cost de producție (electricitatea și unitățile de calcul) am considerat că și preț-ul este dat de către acest cost intrinsec. În realitate am sesizat că e ceva mult mai complex", a spus Ionuţ Budişteanu pentru DCBusiness.ro

Ce are diferit WebDollar

„WebDollar a fost proiectat ca și Bitcoin. Și anume, proiectul a fost gratuit, a fost lansat gratuit de către un grup de dezvoltatori și nu s-au luat investiții. WebDollar nu există ca și entitate juridică și nu o să existe vreodată, fiind doar un protocol distribuit (soft) ce permite că utilizatorii să mute monede dintr-un wallet în altul.

Față de alte 99.9% criptomonede, WebDollar are propriul blockchain, propriul sistem de procesare a tranzacțiilor, implementat chiar în JavaScript să ruleze nativ în Browser" a mai spus Ionuţ Budişteanu.

Ce părere are despre NFT-uri

„Din punctul meu de vedere, NFT-urile sunt o inutilitate… ele în sine sunt niște ID-uri (să zicem numere) tranzacționate care au atașate niște meta date (link către o poză/video, etc.). Cam atât. De ce le cumpără utilizatori? Marketing.

Că cei creează NFT-urile, le creează, ei strâng cam toți banii din cumpărare și fac marketing. O dată ce le vând, fac alte NFT-uri. În WebDollar de exemplu, cei care au strâns toți banii sunt minerii care au mînat și vândut monezile.

Astfel, noi nu am avut nici un buget propriu de marketing, nevăzând nici o singură moneda, doar făcând donații în WebDollar dintr-un buget special al proiectului" a mai spus Ionuţ Budişteanu, românul care a creat prima criptomonedă românească.

