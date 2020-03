Povestea uluitoare a hackerului ucis în stil mafiot la Bacău. Avea 6 ani atunci când a început să înveţe fraudele online

Din informaţii furnizate de surse din anchetă, poliţiştii au un cerc de suspecţi şi cred că tânărul împuşcat şi ucigaşul se cunosc, scrie Adevarul.

Ce se ştie până în acest moment este că tânărul împuşcat are un trecut infracţional impresionant. El nu a fost hoţ oarecare, ci unul extrem de stilat şi inteligent, toate faptele sale, comise încă din fragedă adolescenţă, având legătură cu fraude informatice de proporţii.

În anul 2019, Iulian Cezar Oancea a fost trimis în judecată de DIICOT pentru fapte comise în perioada 2013-2015, atunci când hacker-ul băcăuan avea doar 12-14 ani. A reuşit, cu metode doar de el cunoscute, să spargă conturi bancare de unde a furat peste 100.000 de euro. Oancea mai fost condamnat în trecut, de instanţe din Bacău şi Cluj pentru fapte similare şi a fost eliberat condiţionat în 2018 dintr-un centru de reeducare pentru minori.

În urmă cu mai mulţi ani, Cezar Oancea se lăuda pe blogul său că a devenit hacker la 6 ani, după ce părinţii i-au cumpărat primul computer. „Făcând un pic background-check pentru a se înţelege, ai mei mi-au luat calculator pe la 6 ani. Chestia asta m-a prins, mi-a plăcut şi am început să aprofundez. M-a atras în special gamingul şi am făcut şi ceva programare web (html, css, js). (...) Am învăţat cum să obţin date de identificare ale cardurilor bancare online, cum şi unde pot să le folosesc, cum să identific şi să profit de vulnerabilităţi ale serverelor online pentru a obţine genul ăsta de date şi alte lucruri de genul ăsta. Chestia asta chiar m-a prins rău de tot şi după ceva timp tot ceea ce făceam în fiecare zi era legat doar de lucrurile astea şi încercam să îmi perfecţionez cât mai mult metodele de fraudare pentru a obţine un profit cât mai mare. Am început cu timpul să obţin lucruri mai valoroase şi să fac bani mai mulţi, pentru că aveam cunoştinţe din ce în ce mai avansate“, se destăinuia cu lejeritate Iulian Cezar Oancea.