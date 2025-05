„Drona mamă” a Ucrainei, controlată de inteligența artificială, va fi utilizată pentru prima dată în luptă

Ucraina a desfășurat pentru prima dată o nouă „dronă-mamă” dotată cu inteligență artificială, un pas înainte semnificativ în utilizarea tehnologiei autonome pe câmpul de luptă, a anunțat joi ministrul Transformării Digitale, Mykhailo Fedorov. Sistemul de drone poate transporta două drone de atac PV (first-person view) ghidate de AI pe o distanță de până la 300 de kilometri în spatele liniilor inamice. Odată eliberate, aceste drone pot localiza și lovi autonom ținte, fără a folosi GPS-ul, relatează The Kyiv Independent. Mai mult, e de sute de ori mai ieftină decât un atac cu rachetă convențională.

„Sistemul folosește navigație inerțială cu camere și LiDAR pentru a ghida dronele, în timp ce inteligența artificială identifică și selectează independent țintele”, a explicat Fedorov.

Sistemul de drone, dezvoltat de clusterele de tehnologie pentru apărare Brave1 din Ucraina, poate transporta două drone de atac FPV (first-person view) ghidate de AI pe o distanță de până la 300 de kilometri în spatele liniilor inamice, potrivit lui Fedorov.

Odată eliberate, dronele mai mici pot localiza și lovi autonom ținte de mare valoare, inclusiv aeronave, sisteme de apărare aeriană și infrastructură critică – toate fără a folosi GPS.

Sistemul, numit SmartPilot, permite dronei purtătoare să revină la bază și să fie reutilizată pentru misiuni în raza a 100 de kilometri. Fiecare operațiune costă aproximativ 10.000 de dolari – de 300 mai ieftin decât un atac cu rachetă convențională, a mai spus ministrul ucrainean, care a și publicat un video cu sistemul de drone pe X:

A new AI revolution on the battlefield. Ukraine has deployed an AI-powered mothership drone that carries two strike FPV drones. A @BRAVE1ua cluster development flies up to 300 km, and a mission costs 300 times less than a missile. We're building tech that brings victory closer. pic.twitter.com/JpHUTWz7Ok