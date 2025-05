În primele ore ale zilei de miercuri, 28 mai, drone cu rază lungă de acțiune operate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit o instalație-cheie a industriei de război a Rusiei, relatează Kyiv Post, citând surse din interiorul agenției de securitate.

Centrala Raduga, localizată în orașul Dubna și denumită după Berezniak, se află la 130 de kilometri nord de Moscova. A fost lovită de drone ucrainene care au ocolit cu succes apărarea aeriană care protejează capitala rusă. Conform SBU, atacul a lovit atelierele de asamblare și echipamente, ambele fiind, în prezent, în flăcări.

„SBU continuă să facă lovituri chirurgicale de înaltă precizie împotriva complexului militar industrial al Rusiei, ale cărui produse sunt folosite pe post de arme în războiul său împotriva Ucrainei. Loviturile prin drone ale SBU împotriva avangardei tehnologice a armatei ruse vor continua”, a transmis o sursă a serviciului ucrainean, pentru Kyiv Post.

Centrala Raduga face parte din Corporația pentru Rachete Tactice a Rusiei, și produce tipuri variate de rachete, inclusiv rachete aer-aer, rachete aer-sol și rachete sol-sol.

Printre ele se numără modelele Kh-101/555, Kh-69 și Kh59MK, rachete de croazieră pe care Rusia continuă să le folosească pentru atacuri împotriva civililor îngroziți și pentru a ținti infrastrctura ucraineană.

Guvernul ucrainean transmite că atacă doar instalații militare rusești care au legătură cu capacitățile militare ale Rusiei, în acord cu dreptul său de a se auto-apăra, consfințit de carta ONU.

Loviturile sunt menite să lovească direct infrastructura pe care se sprijină efortul de război al Rusiei, precum instalații producătoare de rachete, drone și centrale de manufactură de armament.

Prin concentrarea exclusivă pe ținte militare, Ucraina menține o poziție morală și strategică în fața agresiunilor constante.

