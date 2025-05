Cel mai mare târg de artă contemporană din Europa Centrală și de Est, MoBU, deschis la Bucureşti: lucrări ale artiştilor din 9 țări

Accesul este gratuit la Târgul Internațional de Artă Contemporană (MoBU). Vizitatorii sunt aşteptaţi la Romexpo până duminică. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cel mai mare târg de artă contemporană din Europa Centrală și de Est, MoBU 2025, prezintă la Bucureşti, 36 de proiecte independente și 21 de galerii din 9 țări. De la pictură la artă digitală, lucrările expuse îmbină tradiția cu inovația. Este locul unde artiști, studenți și iubitori de artă se întâlnesc pentru a inspira, a colabora și a contura viitorul artei contemporane.

Ediția din acest an se remarcă prin deschiderea către scena internațională, păstrând în același timp rădăcinile locale. Astfel, târgul devine un spațiu de dialog între culturi, unde arta aduce laolaltă perspective diferite și oameni curioși. MoBU o experiență profundă, care inspiră, provoacă și apropie oamenii cu aceleaşi pasiuni şi viziuni. La eveniment sunt lucrările a peste 200 de artiști din nouă țări: Bulgaria, Cuba, Germania, Grecia, Republica Moldova, Serbia, România, Ucraina și Ungaria.

"Este un concept care în România nu există. Este un model de târg care se desfășoară în acord cu standarde europene din punct de vedere infrastructură. Am adus ceva complet nou și până acum, așa cum văd eu lucrurile, fiind la treia ediție, cred că lucrurile evoluează așa cum ne-am dorit. A fost un act de curaj, dar cred că a meritat", a declarat Demetra Arapu, director general al MoBU – International Art Fair of Bucharest, pentru Antena 3 CNN.

În timpul declaraţiilor oferite pentru Antena 3 CNN, CEO-ul MoBU a făcut următoarele precizări: "Conținutul expozanților este în fiecare an nou. Expozanții revin, aș spune în proporție de 40 - 50% și ca o paranteză, asta cumva demonstrează și faptul că le este bine, deci au vânzare



Peste cei care revin sunt și noile galerii, mai ales cele internaționale, pentru că anul acesta am reușit să aducem cel mai mare număr de galerii internaționale de până acum. Avem o galerie din Serbia, o galerie din Grecia, o galerie din Ungaria, o galerie din Germania care revine chiar pentru al 3-lea an consecutiv. De asemenea, prin amabilitate Ambasadei Cuba din România, artiști contemporan din Cuba au la MoBU un spațiu. Desigur că este o artă specială, este altfel decât cea europeană și va fi foarte interesant pentru public să descopere această paletă".

Prin intermediul târgului MoBU, tinerii artişti au posibilitatea să îşi expună lucrările şi astfel să se facă remarcaţi.

"Este o șansă mare pentru mine ca și artist, pentru că artistul are nevoie să fie aproape de public. A fi artist este o dovadă de sinceritate, de curaj și de vulnerabilitate. Și, atunci, vin cu ideea de a mă apropia de public, de consumatorul de artă și să transmit emoția mea", a mărturisit artista Iulia Deme pentru Antena 3 CNN.

"În acest demers le avem, în continuare pe cele patru facultăți, universități, de alte din țară, cele mai importante: București, Timișoara, Cluj și Iași. Ne bucuram că ele, de fapt ,reprezintă viitorul, viitorul artei contemporane. Sunt peste 200 de artiști pe care îi puteți întâlni – pe unii dintre ei, chiar în carne şi oase, pe alţii, doar prin operele lor. Sunt galerii de artă din România, cât și internaționale, spații independente de artă", a subliniat Mihai Zgondoiu, ambasador al MOBU.



"Îmi doresc ca publicul care vine la MoBU să descopere tot felul de lucrări, tot felul de medii de expresie. Deci, de la pictură la instalație, performe, nu favorizez un anume gen, pentru că îmi doresc să descoperim împreună această diversitate care înseamnă MoBU-ul", a mai spus Demetra Arapu, director general al MoBU.

Târgul de artă contemporană MoBU se ţine la Romexpo şi este deschis până duminică, 1 iunie. Accesul vizitatorilor este gratuit.