Israelul aprobă cea mai mare extindere în Cisiordania ocupată din ultimii 30 de ani: „Următorul pas - suveranitatea”

Israelul a anunțat, joi, că va continua extinderea în Cisiordania ocupată cu 22 de noi colonii evreiești, relatează The Guardian. Decizia, anunțată de ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich după un vot secret în Cabinetul de securitate, complică și mai mult relațiile deja tensionate ale Israelului cu o mare parte a comunității internaționale. De altfel, Marea Britanie a condamnat deja extinderea „ilegală”. Ministrul de Externe britanic a spus că acțiunile Israelului reprezintă un „obstacol deliberat în calea statalităţii palestiniene'” și „periclitează şi mai mult soluţia celor două state”, scrie și AFP, citat de Agerpres.

„Toate noile comunități sunt înființate cu o viziune strategică pe termen lung, menită să consolideze controlul israelian asupra teritoriului, să împiedice înființarea unui stat palestinian și să asigure rezerve de dezvoltare pentru așezări în următoarele decenii”, se arată într-o declarație comună a miniștrilor de Apărare și Finanțe, citată de CNN.

Peace Now, o organizație non-guvernamentală israeliană care monitorizează așezările, a declarat că aceasta este cea mai mare extindere a coloniilor evreiești de la semnarea Acordurilor de la Oslo, în urmă cu mai bine de 30 de ani.

Ministrul de Finanțe israelian a anunțat extinderea drept o „decizie istorică”. Acesta a folosit numele de Iudeea și Samaria când s-a referit la Cisiordania, teritoriul palestinian ocupat de Israel din 1967.

„Am luat o decizie istorică pentru dezvoltarea aşezărilor: 22 de noi comunităţi în Iudeea şi Samaria”, a declarat ministrul de extremă dreaptă Smotrich.

Conform unei hărţi publicate de Likud, partidul de dreapta al premierului israelian Benjamin Netanyahu, cele 22 de colonii planificate sunt răspândite pe întreg teritoriul Cisiordaniei, de la nord la sud, inclusiv în centru, scrie The Guardian.

Guvernul Israelului intenționează să folosească cele 22 de așezări pentru a consolida prezența Israelului în jurul rutei 443, care leagă Ierusalimul de Tel Aviv prin Modiin și care a fost descrisă de Israel Ganz, șeful consiliului Yesha – grupul umbrelă al municipalităților evreiești din Cisiordania – drept „cea mai importantă decizie de după 1967”.

Mințile din spatele celor 22 de noi colonii au fost ministrul Apărării de extremă dreaptă, Israel Katz, și ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, care locuiește în așezarea israeliană Kedumim din Cisiordania, considerată ilegală conform dreptului internațional.

Katz a declarat că decizia privind așezările „întărește controlul nostru asupra Iudeii și Samariei și ancorează dreptul nostru istoric asupra Țării Israelului și constituie un răspuns zdrobitor la terorismul palestinian”.

El a adăugat că este, de asemenea, „o mișcare strategică ce împiedică înființarea unui stat palestinian care ar pune în pericol Israelul”.

Smotrich s-a lăudat cu noile așezări, afirmând clar că obiectivul său este anexarea. „Următorul pas – suveranitate! Nu am luat un pământ străin, ci moștenirea strămoșilor noștri”, a spus el într-o declarație.

De asemenea, la începutul acestei luni, cabinetul de securitate a aprobat un proces de înregistrare a terenurilor pentru Zona C a Cisiordaniei, care se află sub control civil și de securitate israelian. Organizația Peace Now a numit această măsură „un mega furt de pământuri palestiniene”.

Conform dreptului internațional, toate așezările israeliene din teritoriile ocupate sunt considerate ilegale, potrivit Convenției a Patra de la Geneva, care interzice puterii ocupante să își transfere populația civilă pe teritoriul ocupat.

Israelul contestă această interpretare, dar cea mai mare parte a comunității internaționale (inclusiv ONU, UE și Curtea Internațională de Justiție) consideră că aceste așezări reprezintă un obstacol major în calea păcii.

Organizația Peace Now a criticat dur guvernul pentru luarea unei astfel de decizii în mijlocul unui război, relatează CNN.

„Guvernul arată clar – din nou și fără reținere – că preferă adâncirea ocupației și avansarea anexării de facto în locul urmăririi păcii. Guvernul israelian nici măcar nu mai pretinde altceva: anexarea teritoriilor ocupate și extinderea coloniilor sunt obiectivul său central”, a declarat organizația.

Peace Now a declarat că 12 dintre noile așezări vor fi legalizarea unor avanposturi ilegale. Avanposturile sunt înființate ilegal de coloniști evrei fără aprobarea guvernului, cu intenția de a obține ulterior recunoaștere și legalizare oficială. Alte nouă așezări vor fi complet noi, iar ultima va fi transformarea unui cartier existent într-o așezare independentă, potrivit Peace Now, citat de CNN.

Două dintre așezările din noul plan au fost evacuate în timpul retragerii din părți ale Cisiordaniei în 2005, care a interzis israelienilor să stabilească o prezență civilă în acele zone. Acea lege a fost anulată de actualul guvern israelian de dreapta.

Și Londra a condamnat extinderea colonizării, relatează Agerpres. Hamish Falconer, subsecretar de stat pentru Orientul Mijlociu, a declarat că Marea Britanie „condamnă” decizia Israelului.

Într-o postare pe X, Falconer a scris: „Aprobarea de către guvernul israelian a 22 de aşezări noi în Cisiordania ocupată este un obstacol deliberat în calea statalităţii palestiniene.”



„Regatul Unit condamnă aceste acţiuni. Aşezările sunt ilegale în baza dreptului internaţional, periclitează şi mai mult soluţia cu două state şi nu protejează Israelul”, a adăugat el.

