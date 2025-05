Soldații israelieni au tras asupra diplomaților europeni în Cisiordania. Israelul susține că au fost „focuri de avertisment”

Imagini video șocante au fost publicate, miercuri seară, în care mai mulți diplomați internaționali sunt ținta unor focuri de armă ale soldaților israelieni în Cisiordania. Imaginile video îi arată pe diplomați care se panichează și încearcă să găsească adăpost în timp ce se aud focuri de armă, scrie Sky News.

Germania și Irlanda au condamnat atacurile și au precizat că diplomații lor se numărau printre cei aflați în delegația vizată de acest atac.

Diplomația germană a transmis că unul dintre diplomații săi s-a aflat în delegația europeană care trecea prin Cisiordania când armata israeliană a tras „focuri de avertizare” asupra ei.

⚡️BREAKING: Israeli soldiers opened fire on a European diplomatic delegation at the eastern entrance of Jenin refugee camp, West Bank. The incident occurred during an official visit. pic.twitter.com/GjbSwMWLcO

BREAKING:



???? The Israeli military fired on delegates from Europe.



The foreign delegation in Jenin, West Bank, included officials from the UK, France, Netherlands, Spain, Norway, Italy and Canada fell into fire by the Israeli army



Representatives of some Arab nations were… pic.twitter.com/QOBGoaXxvp