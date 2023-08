Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a trimis o solicitare către DSP pe care era trecută o dată anterioară numirii sale în funcție. Explicația politicianului

Prefectul judeţului Olt, Mario De Mezzo, a trimis o adresă către DSP prin care cerea un control la Spitalul Slatina, pe care era trecută o dată anterioară numirii sale în funcţie. Ulterior, a tăiat cu pixul şi a scris de mână data de 18 august 2023.

Mario De Mezzo este prefect al județului Olt din 3 august. Atunci a fost numit în ședința de Guvern, iar în data de 4 august a depus jurământul. Vineri, 18 august, el a transmis o adresă către Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Olt, care era datată cu ziua de 20.07.2023.

Apoi, Mario De Mezzo a tăiat cu pixul data respectivă și a trecut tot cu pixul data de 18 august 2023. El a explicat că e vorba despre o ”eroare materială” şi a dat vina pe ”colegul” care a tipărit documentul.

”Cealaltă variantă a fost o eroare materială. Când a scos-o colegul meu la imprimantă a... colegul care a făcut... când a ieșit la imprimantă, nu mai contează cine a făcut-o, când a ieşit la imprimantă a ieșit cu data unei adrese anterioare.

Este motivul pentru care eu am tăiat acea dată, am trecut-o cu stiloul, am semnat și am pus ștampila ca să demonstrez și ca să arăt că este o eroare materială. Eroare materială înseamnă o eroare care nu este din vina nimănui și care poate fi îndreptată”, a declarat prefectul, potrivit gazetanoua.ro.

Prefectul Mario De Mezzo a făcut un scandal uriaș, vineri, atunci când nu a fost lăsat să însoţească echipa DSP care făcea un control la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Potrivit sursei citate, vineri, în momentul în care a descins la Spitalul Slatina, prefectul Mario De Mezzo nu avea niciun document justificativ, aşteptându-se să fie primit doar pe baza persoanei sale. Fiind pus în postura de a i se cere un document, el a încercat să le producă pe loc.

”La lege spune așa: că prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, iar în calitatea aceasta pe care o am o am eu sau pe care o are orice prefect, nu doar eu, are accept și atribuții de control în instituțiile publice”, a mai declarat Mario De Mezzo, conform sursei citate.

Întrebat dacă nu cumva a făcut un abuz în serviciu forţând intrarea în spital, prefectul a declarat că acest lucru va fi hotărât de ”organele abilitate”.