Primarul din Gura Vadului explică lipsa autorizației de funcționare de la Ferma Dacilor: ”Atunci am considerat că este autorizat”

Avem declarația Primarului din Gura Vadului. Edilul spune că Ferma Dacilor avea o autorizație eliberată de Ministerul Turismului, motiv pentru care primăria a considerat că nu mai este necesară și o autorizație de funcționare.

”S-au edificat clădirile, pensiunea, restaurantul și spațiul de cazare. În timp. Nu am fost în control acolo.

Trebuia spus, acolo este proprietară o doamnă din București. Am încercat să luăm legătura cu ea, nu s-a putut lua legătura cu ea. A fost un control inopinat.

În 2020, când am preluat mandatul, l-am luat cu tot ce înseamnă atribuții. Voiam să verificăm existența acelor construcții, pe partea de urbanism.

Proprietara sau cine este împuternicit, a venit cu o autorizație de la Ministerul Turismului, în care era specificat că sunt autorizați de Ministerul Turismului și atunci am considerat că este autorizat. Normal ar fi trebuit să ceară o autorizație de funcționare, pe care n-au cerut-o”, a declarat Nicolae Marius Sora, primarul din Gura Vadului.

Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de construcție. Prefect: ”Tot acest flux al documentelor nu a existat”

Pensiunea Ferma Dacilor nu avea nici măcar autorizație de construcție. Prefectul județului Prahova a declarat că, din documentele primăriei de la Tohani, rezultă că pensiunea avea doar un certificat de edificare a construcțiilor, eliberat în baza unui raport de expertiză.

”După lichidarea incendiului, aseară am convocat, la sediul primăriei, administrația locală, am evaluat primele documente, am constatat că nu există autorizație de construcție, proprietarii au intrat în legalitate în toamna anului 2020, printr-un raport de expertiză și un certificat de edificare a construcției.

Acum, eu am convocat toate structurile de specialitate, urmând să facem o evaluare a tuturor documentelor și să vedem cronologia acestor hârtii și cronologia controalelor care s-au făcut la pensiunea respectivă”, a declarat prefectul județului Prahova, Virgiliu Nanu.