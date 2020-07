Primar si viceprimar din Satu Mare, înjunghiați de un susținător

Dispute vechi între agresor și aleși

Pe agresor îl cheamă Stan Ioan și ar fi un susținător al primarului. Aveau dispute mai vechi între ei. Agresorul e deja reținut, iar răniții duși la spital.

Potrivit informațiilor în momentul de față se face cercetare la fața locului. Vicepriamarul a fost rănit la mână și a fost dus la spital de urgență. Probabil agresorul era băut și a venit în biroul primarului, era foarte nervos, vorbea repede, nu intelegea ce vorbește.

“Am fost sesizați in jurul orei 14.00 despre faptul că un bărbat de 50 de ani din Certeze, ar fi agresat alți 3 bărbați, in timp ce se afla in Primăria din loc Certeze iar pe o a patra persoana ar fi ranit-o la mâna stângă cu un corp ascuțit. In acest moment se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Din datele de la această oră, leziunile suferite de cele 4 persoane sunt superficiale și nu le-a fost pusă viața în pericol”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Satu Mare.