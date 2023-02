Când va fi lansat Programul Rabla 2023. Va avea un buget mai mare decât cel de anul trecut

Programul Rabla de anul acesta va avea un buget mai mare decât cel de anul trecut, a spus, joi, într-o conferinţă de specialitate, Dan Vardie, preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA).

Sursa foto: Pixabay

"Oficial, APIA este implicată în aceste programe. Ministerul ascultă. Dovadă că o bună parte din lucrurile care se întâmplă vin de la noi, în directă discuţie. Adică nu e aşa ca o chestie, că s-a inventat. Şi noi ne ducem pregătiţi. Adică nu ne ducem acolo că hai să vedem ce o mai fi. Nu, ne ducem cu idei şi cu soluţii. Şi, de altfel, şi anul acesta din programul Rabla, care va fi lansat foarte probabil la începutul lunii februarie, veţi vedea că mare majoritate a punctelor să ştiţi că au amprentă APIA.

În acest context, discuţia cu Ministerul este ca până la alegeri, pentru că nu putem avea din păcate în România o vizibilitate mai lungă de alegeri, aceste programe vor exista....Noi ne-am dus cu mai multe tipuri de scenarii.

Programul Rabla va fi lansat foarte probabil la începutul lunii februarie

Pentru că ministrul ne-a rugat 'Domnule, hai să explorăm diverse posibilităţi ale acestor programe'. Pentru că în funcţii de scenarii poţi să ai criteriul: 1 - mai multe maşini clasate, asta este fundamental, să scoţi rablele din piaţă, că nu facem asta de dragul prieteniei între popoare, o facem cu scopuri precise şi 2 - să dai acces la mulţi oameni la acest program", a susţinut Dan Vardie, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în acest an bugetul Rabla va fi mai mare decât cel din 2022, iar Rabla Plus va creşte mai mult decât Rabla clasic.



Şeful APIA a mai declarat că nu ar trebui să ne facem griji cu privire la alimentarea cu energie electrică a maşinilor în perspectiva anul 2035, dincolo de care nu se vor mai vinde decât maşini cu zero emisii.