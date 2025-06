Ploile torențiale au făcut ravagii în Hunedoara: Drumuri înghițite de ape și noroi, case și gospodării distruse de viituri

Ploile torențiale au făcut ravagii în Hunedoara. Foto: Facebook/Resmerita Lucian

Ploile torențiale au provocat inundații în mai multe localități din vestul Văii Jiului. Hidrologii au emis un nou cod portocaliu de viituri valabil până miercuri dimineața.

ANM a emis, marţi, o avertizare cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţile Vulcan, Lupeni, Uricani şi Aninoasa, unde au anunţat averse torenţiale, descărcări electrice şi intensificări ale vântului.

„În zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat cantităţi de apă de peste 25l/mp”, a transmis ISU Hunedoara.

Sursa citată a rpecizat că, în urma precipitaţiilor înregistrate într-o perioadă scurtă de timp în vestul Văii Jiului, în această după-amiază, pompierii Detaşamentului Petroşani au intervenit pentru evacuarea apei şi eliminarea efectelor negative.

Potrivit ISU Hunedoara, până la ora 18.45 s-a intervenit în următoarele situaţii:

- 1 curte inundată in Uricani

- 10 curţi inundate in Lupeni

- 2 case inundate in Lupeni

- 1 beci inundat

- un podeţ colmatat pe DN 66A

„În continuare pompierii sunt pregătiţi să intervină la toate solicitările primite. Nu sunt creşteri de debite pe cursurile de apă din zonă. Se monitorizează permanent zona afectată”, a transmis ISU Hunedoara.

Primarul din Lupeni a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii și videoclipuri care arată amploarea inundațiilor din oraș.

Cod portocaliu de inundații

03.06.2025 ora 18:35 – 04.06.2025 ora 09:00

Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE INUNDAŢIE pe râurile din bazinele hidrografice: Jiul de Vest, Jaleș (afluent al râului Jiu), județele Hunedoara și Gorj.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice: Jaleș – bazin amonte SH Runcu, Jiul de Vest – pe sectorul aferent SH Bărbățeni.

Fenomenele vizate: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri rapide de debite şi niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de inundații

Bazine afectate: Râurile din bazinele hidrografice: Jiul de Vest, Jaleș (afluent al râului Jiu).